ENGIE : S&P abaisse la note de crédit d'Engie à BBB+ avec perspective stable

24 avril (Reuters) - Engie SA:
* L'AGENCE S&P A ANNONCÉ VENDREDI AVOIR ABAISSÉ LA NOTE DE
CRÉDIT
D'ENGIE DE A- À BBB+ AVEC PERSPECTIVE STABLE
* S&P S'ATTEND DÉSORMAIS À CE QUE LE BÉNÉFICE D'ENGIE BAISSE
EN
RAISON DE LA RÉCESSION PROVOQUÉE PAR LE CORONAVIRUS ALORS
QU'ELLE PRÉVOYAIT DE LA CROISSANCE AUPARAVANT
* LA SUSPENSION DU DIVIDENDE ET DE PROBABLES BAISSES
D'INVESTISSEMENTS NE SERONT PAS SUFFISANTES POUR COMPENSER LA
DÉTÉRIORATION DES FINANCES D'ENGIE, PENSE S&P
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