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ENGIE : S&P abaisse la note de crédit d'Engie à BBB+ avec perspective stable

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24/04/2020 | 18:37

24 avril (Reuters) - Engie SA:

* L'AGENCE S&P A ANNONCÉ VENDREDI AVOIR ABAISSÉ LA NOTE DE CRÉDIT D'ENGIE DE A- À BBB+ AVEC PERSPECTIVE STABLE

* S&P S'ATTEND DÉSORMAIS À CE QUE LE BÉNÉFICE D'ENGIE BAISSE EN RAISON DE LA RÉCESSION PROVOQUÉE PAR LE CORONAVIRUS ALORS QU'ELLE PRÉVOYAIT DE LA CROISSANCE AUPARAVANT

* LA SUSPENSION DU DIVIDENDE ET DE PROBABLES BAISSES D'INVESTISSEMENTS NE SERONT PAS SUFFISANTES POUR COMPENSER LA DÉTÉRIORATION DES FINANCES D'ENGIE, PENSE S&P Pour plus de détails, cliquez sur

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