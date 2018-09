ENGIE : Suivi de la conférence téléphonique du 24 septembre 2018

Communiqué de presse 26 septembre 2018

Suivi de la conférence téléphonique du 24 septembre 2018

ENGIE a tenu une conférence téléphonique le 24 septembre 2018, 8:00 heure de Paris. La retransmission intégrale de celle-ci est accessible sur le site internet.

Lors de cette conférence, le calendrier, les impacts et les aspects techniques des indisponibilités des unités nucléaires belges ont été rappelés.

Le Groupe y a confirmé tous les éléments de ses objectifs1 2018: le résultat net récurrent part du Groupe (dans le bas de la fourchette de 2,45 à 2,65 milliards d'euros), le ratio dette nette/EBITDA et sur le dividende.

Il convient de rappeler que le Groupe a par ailleurs indiqué que l'EBITDA serait légèrement inférieur à l'indication qui avait été donnée au marché le 8 mars 2018.

Ces objectifs intègrent la révision du calendrier d'indisponibilité des unités nucléaires Tihange 2 et Tihange 3 du 21 septembre dernier, qui représente un impact sur 2018 d'environ 250 millions d'euros au niveau de l'EBITDA et du résultat net récurrent part du Groupe. Depuis le début de l'année, l'impact cumulé des révisions de calendrier d'indisponibilité des centrales nucléaires belges s'élève ainsi à environ 600 millions d'euros au niveau de l'EBITDA et du résultat net récurrent part du Groupe.

1 Ces objectifs et cette indication excluent les contributions de l'E&P et du GNL et reposent sur des hypothèses de température moyenne en France pour les reste de l'année , de répercussion complète des coûts d'approvisionnement sur les tarifs régulés du gaz en France, d'absence de changements comptables significatifs autre que ceux liés à IFRS 9 et IFRS 15, d'absence de changement substantiel de règlementation et de l'environnement macro-économique, d'hypothèses de prix des commodités basées sur les conditions de marché au 13 septembre 2018 pour la partie non couverte de la production et de cours de change moyens suivants pour 2018 : €/$ : 1,19 ; €/BRL : 4,40 et ne tiennent pas compte d'impacts significatifs de cessions non encore annoncées. De plus, la confirmation de la guidance 2018 repose sur un redémarrage des centrales nucléaires en ligne avec les publications REMIT au 21 septembre 2018.

_______________________________________________________________________________________________________________________________ SIEGE SOCIAL D'ENGIE

Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France

engie.com

ENGIE - SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00

A propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de l'énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d'électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d'énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès à l'énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d'énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs.

Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s'appuient sur les technologies digitales. Au-delà de l'énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail.

Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d'imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd'hui des solutions d'avenir.

Chiffre d'affaires 2017 : 65 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

Pour en savoir plus : www.engie.com

Contact presse :

Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35

Contact relations investisseurs : Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29

Courrier électronique : engiepress@engie.com

Courrier électronique : ir@engie.com

ENGIEgroup

_______________________________________________________________________________________________________________________________ SIEGE SOCIAL D'ENGIE

Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France

engie.com

ENGIE - SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00