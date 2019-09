Communiqué de presse 3 septembre 2019

ENGIE acquiert Mobisol et devient leader de marché du solaire hors réseau en Afrique

ENGIE étend son offre énergétique décentralisée en Afrique avec l'acquisition de Mobisol, pionnier des solutions solaires hors réseau. Fondée en 2011, l'entreprise emploie plus de 500 collaborateurs ainsi qu'environ 1 200 installateurs prestataires. Mobisol est présente en Tanzanie, au Rwanda et au Kenya et a déployé plus de 150 000 installations solaires domestiques, fournissant une énergie propre et fiable à plus de 750 000 personnes en Afrique subsaharienne.

Grâce à l'acquisition de Mobisol, ENGIE proposera des installations solaires domestiques dans 3 pays supplémentaires, en plus des 6 pays dans lesquels le Groupe est déjà présent à travers sa filiale d'installations solaires domestiques Fenix International. La présence de Mobisol sur les produits à usage professionnel, combiné aux systèmes d'énergie solaire domestiques intégrés de Fenix, permettra à ENGIE d'offrir une gamme inégalée de produits énergétiques abordables et d'atteindre la clientèle des zones rurales comme des zones urbaines. L'acquisition de Mobisol sera conclue après approbation par les autorités de régulation compétentes.

ENGIE a déjà d'importantes activités dans le domaine de l'électrification hors réseau en Afrique. Avec sa filiale Fenix International, elle permet à plus de 500 000 clients d'accéder à des services énergétiques et financiers via ses installations solaires domestiques, améliorant ainsi la qualité de vie de plus de 2,5 millions de personnes en Ouganda, en Zambie, au Nigeria, au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Mozambique. De plus, avec ENGIE PowerCorner, elle fournit de l'électricité à des prix abordables aux populations rurales grâce à des mini-réseaux intelligents alimentés par l'énergie solaire et le stockage par batteries. PowerCorner offre des services énergétiques 24h/24 et 7j/7 aux ménages, aux entreprises locales et aux services publics dans des villages de Tanzanie et de Zambie. Tous ces services reposent sur des solutions financières numériques telles que le paiement mobile et à l'usage.

Isabelle Kocher, Directrice générale d'ENGIE, a déclaré : « Avec l'acquisition de Mobisol, ENGIE élargit son accès à un marché de millions de personnes qui ne sont pas connectées aux réseaux électriques et s'impose comme le leader du marché sur le continent. Non seulement nous changeons la vie des personnes grâce à l'énergie propre, mais nous favorisons également des activités économiques pour les ménages et les entrepreneurs qui génèrent des revenus supplémentaires une fois qu'ils sont connectés. Avec ENGIE PowerCorner, Fenix et maintenant Mobisol, nous allons ouvrir la voie à une nouvelle génération de services énergétiques abordables, conformément à notre stratégie d'accélération de la transition zéro carbone. »