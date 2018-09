Communiqué de presse 24 septembre 2018

ENGIE, acteur majeur de la mobilité responsable, partenaire officiel du Mondial de l'Auto 2018

• 2 sites à découvrir à Paris du 4 au 14 octobre : le centre d'essais de véhicules verts sur la place de la Concorde et le stand ENGIE à Paris Expo Porte de Versailles.

• ENGIE devient pour la première fois partenaire officiel du Mondial de l'Auto et fournisseur exclusif des bornes de recharge électrique de son centre d'essais.

• Leader de la révolution énergétique, ENGIE s'engage dans de nombreux pays pour une mobilité plus accessible, inclusive, propre, connectée, autonome et partagée.

Démonstrations, véhicules tests, offres commerciales, prises de parole… la présence d'ENGIE au Mondial de l'Auto sera multiformes et s'articulera autour d'un thème central, la mobilité responsable :

• Lundi 1er octobre, Isabelle Kocher, Directrice Générale d'ENGIE, prendra la parole lors de l'événement de lancement du Mondial 2018, « Tomorrow in Motion », sur le thème : « Sustainable mobility : from ambition to action ». Pour suivre son intervention en live, de 16h10 à 17h00, cliquez ici.Si vous souhaitez assister à l'événement, contactez le service presse ENGIE.

• Du 4 au 14 octobre, ENGIE sera présent au centre d'essais de véhicules verts,place de la Concorde, notamment via la fourniture exclusive de bornes de recharge électrique.

• Du 4 au 14 octobre, ENGIE vous invite également à retrouver ses équipes BtoC France à Paris Expo Porte de Versailles.Rendez-vous sur le stand C51 du hall 2.2 pour découvrir les offres et innovations accessibles aux clients particuliers en France, parmi lesquelles Elec'Car*, une offre d'électricité 50 % moins chère la nuit pour les propriétaires de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ou encore Elec'Charge*, une offre de borne de recharge à domicile.

• Pendant toute la durée du salon, ENGIE s'associe avec le Groupe Bolloré et BMW pour assurer le transport du public entre les sites de la place de la Concorde et de la Porte de Versailles avec des navettes électriques.

ENGIE, acteur majeur de la mobilité et du transport, à l'échelle mondiale

ENGIE propose un ensemble de solutions qui transforment les usages de l'énergie et permettent une mobilité plus accessible, inclusive, propre, connectée, autonome mais aussi partagée :

• déploiement d'infrastructures pour les transports publics, à travers des systèmes d'électrification et de signalisation pour les tramways, les trains et les bus ;

• développement et mise en œuvre d'infrastructures de recharge et de carburants alternatifs : gaz, biogaz, hydrogène, électricité ;

• mise en place de systèmes intelligents de transports pour fluidifier les flux en optimisant les feux tricolores, les portiques, les panneaux de signalisation… ;

• fourniture d'outils de simulation urbaine pour mesurer les effets des aménagements routiers.

SIEGE SOCIAL D'ENGIE

Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France

engie.com

ENGIE - SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00

Leader mondial des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, notamment à travers sa filiale EVBox, ENGIE a récemment renforcé sa position sur le marché avec l'acquisition d'EVTronic, société française spécialisée dans les bornes de recharge rapides et ultra rapides, et une prise de participation minoritaire dans EVChong, société chinoise spécialisée dans les services aux véhicules électriques, de l'installation à la maintenance des points de recharge, en passant par la recherche et développement sur les batteries. En 2018, ENGIE a également lancé, via EVBox, une plateforme logicielle inédite, Everon, visant à simplifier et optimiser la gestion des installations de charge. ENGIE compte aujourd'hui 85 000 points de recharge électrique dans le monde.

Pour en savoir plus sur les engagements d'ENGIE en matière de mobilité responsable, rendez-vous sur www.engie.com/activites/mobilite-today/

Restons connectés ! Suivez-nous sur le Mondial de l'auto 2018 via nos comptes Twitter @ENGIEGroup et @ENGIEpartFR et sur notre compte Instagram ENGIE.

A propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de l'énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d'électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d'énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès à l'énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d'énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs.

Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s'appuient sur les technologies digitales. Au-delà de l'énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d'imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd'hui des solutions d'avenir.

Chiffre d'affaires 2017 : 65 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). Pour en savoir plus : www.engie.com

Contact presse Groupe ENGIE : Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35

Contact relations investisseurs : Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29

Courrier électronique : engiepress@engie.com

Courrier électronique : ir@engie.com

* Plus d'informations en cliquant ici.

