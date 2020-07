ENGIE : cède 49% d'un portefeuille d'énergies renouvelables aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Engie a annoncé la signature d'un accord avec l'américain Hannon Armstrong, spécialiste des investissements dans les solutions respectueuses de l'environnement, pour la cession de 49% d'un portefeuille de 2,3 gigawatts (GW) d'énergies renouvelables. Il comprend 1,8 GW de projets éoliens terrestres et 0,5 GW de projets solaires photovoltaïques. Engie gardera toutefois le contrôle d'une partie du portefeuille et continuera d'assurer la gestion des actifs. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.Une fois en service, ce portefeuille marquera une avancée majeure pour ENGIE, qui ambitionne de mettre en service 9 GW de capacité renouvelable supplémentaires d'ici 2021.Dans le cadre de cet accord, Hannon Armstrong deviendra propriétaire de 49% des projets éoliens en service, qui représentent au total 663 mégawatts (MW). Les projets restants (1,6 GW), qui sont en cours de construction, seront intégrés au partenariat dès leur mise en service. Conformément à sa position de propriétaire majoritaire, Engie continuera de consolider les projets dans ses comptes.Gwenaëlle Avice-Huet, Directrice générale adjointe d'Engie en charge des énergies renouvelables et de l'Amérique du Nord, a déclaré: "Les États-Unis sont un marché de croissance clé pour nos activités d'énergies renouvelables, où nous disposons d'un solide portefeuille de projets et d'une robuste plateforme pour nous développer. Nous sommes ravis de nous être associés à Hannon Armstrong, une société qui se consacre exclusivement aux investissements dans les solutions pour lutter contre le changement climatique."Jeffrey W. Eckel, Président directeur général d'Hannon Armstrong, a déclaré: "Avec Engie, nous poursuivons la même mission, qui consiste à accélérer la transition vers des solutions respectueuses de l'environnement, c'est pourquoi nous sommes heureux de cette nouvelle collaboration avec Engie. "