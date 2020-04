ENGIE : choisit les aides d'Etat plutôt que les dividendes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Engie abandonne 1,4% à 8,848 euros, pénalisé par la suspension de ses objectifs annuels et par la suppression, pour la première fois de son histoire, de son dividende 2019 de 0,8 euro par titre. Cette décision constitue d'autant plus une mauvaise nouvelle pour les actionnaires que le secteur des utilities est traditionnellement considéré comme défensif et offrant un bon rendement. Pour cette année, c'est raté. Dans une note, Goldman Sachs ne cache pas sa déception, mais reconnait que la décision n'est pas du tout surprenante.La banque américaine rappelle que Suez avait suspendu ses prévisions la semaine dernière. Surtout, le Ministre français de l'Economie a conditionné l'aide publique au non versement de dividendes.Or, le bureau d'études s'attend à ce qu'Engie sollicite l'aide du gouvernement français concernant le chômage partiel. Le groupe emploie en effet plusieurs dizaines de milliers de personnes qui n'ont plus d'activité dans ses métiers de service. Au final, le courtier a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 14 euros sur la valeur.A l'image de la plupart de ses homologues du CAC 40, Engie a reconnu qu'il était impossible à ce stade d'estimer précisément l'impact de la crise sur ses comptes en raison de l'incertitude sur sa durée et sa gravité.Engie a donc retiré ses objectifs financiers préalablement fixés pour l'année 2020 et s'exprimera en temps utile sur l'actualisation de ses objectifs financiers pour l'année 2022.Le 27 février dernier, soit il y a un siècle, la société tablait pour 2020 sur un résultat net récurrent compris entre 2,7 milliards et 2,9 milliards d'euros, sur la base d'un Ebitda prévisionnel de 10,5 milliards à 10,9 milliards.Pour 2022, Engie prévoyait un taux de croissance annuel moyen de son résultat net récurrent part du groupe compris entre 6% et 8%, avec des hausses annuelles moyennes de 2% à 4% pour l'Ebitda et de 4% à 6% pour le résultat opérationnel courant.Enfin, toujours comme ses pairs, le groupe a rassuré sur sa situation financière. Engie rappelle disposer de l'un des bilans les plus solides du secteur, avec 16,4 milliards d'euros de liquidité (trésorerie nette + lignes de crédit non tirées – encours des billets de trésorerie), dont 8,6 milliards d'euros de trésorerie à fin février. Il précise que l'émission de trois tranches obligataires pour 2,5 milliards d'euros le 20 mars dernier a encore renforcé sa solidité financière.