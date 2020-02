ENGIE : confirme le départ d'Isabelle Kocher

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Engie a confirmé hier soir le non renouvellement du mandat de directrice générale d'Isabelle Kocher qui arrive à son terme en mai 2020. Cette décision a été prise à l’issue d’un processus de décision s’appuyant sur un bilan détaillé de son mandat, a indiqué le conseil d’administration du groupe. Selon lui, l’approfondissement de la stratégie "nécessitait un nouveau leadership".Le conseil d'administration a mandaté son président, Jean-Pierre Clamadieu, avec l'appui du comité des Nominations, des Rémunérations, et de la Gouvernance, présidé par Françoise Malrieu, pour rechercher le prochain dirigeant.Afin d'assurer la transition, à la fin des fonctions de la directrice générale, Jean-Pierre Clamadieu a proposé au conseil d'administration, qui l'a accepté, que le pilotage opérationnel du groupe soit confié de manière collégiale à Paulo Almirante, DGA et directeur général des Opérations, Judith Hartmann, DGA et directrice financière et Claire Waysand, DGA et secrétaire générale, cette dernière assumant le mandat de directeur genéral par interim.Le conseil confie à Jean-Pierre Clamadieu la mission d'apporter son appui à la direction générale par intérim pour assurer le bon déroulement de cette phase de transition.