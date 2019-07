ENGIE : dans le collimateur de la répression des fraudes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Engie avance de 0,60% à 13,42 euros. Le géant français de l'énergie, ex-GDF-Suez, est soupçonné de démarchage abusif auprès des particuliers. En clair, l'ex-fleuron du capitalisme d'Etat, comme 12 autres groupes du secteur, aurait employé ou fait employé via des sous-traitants, des personnes qui auraient "forcé la main" à des gens à leur domicile pour leur vendre des contrats. Sur les 13 compagnies visées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), Eni serait la deuxième multinationale en cause.Dans son rapport annuel, le Médiateur de l'énergie affirme qu'Engie et Eni ont concentré en 2018 les trois quarts des litiges dont il a eu connaissance.La DGCCRF dit recevoir depuis plusieurs mois, de même que le Médiateur de l'énergie, un nombre important et croissant de plaintes et de réclamations."Les consommateurs font état d'un discours trompeur de la part de démarcheurs sur leurs attributions et sur l'objectif réel de leur visite", explique la DGCCRF."Des contrats de fourniture d'électricité et de gaz seraient ainsi conclus sans avoir obtenu un accord éclairé des consommateurs."Selon la DGCCRF, cette vaste opération a pour objet de déterminer s'il s'agit de pratiques isolées de certains démarcheurs ou s'il s'agit d'une politique délibérée des énergéticiens."Si elles étaient confirmées, les pratiques suspectées par la DGCCRF relèveraient du délit de pratique commerciale trompeuse susceptible d'être sanctionné par le juge pénal d'une peine de deux ans de prison et d'une amende d'un montant maximal pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaire de l'entreprise", conclut la direction."Cette intervention de la DGCCRF ne préjuge en rien de l'issue de l'enquête", a indiqué Engie dans une déclaration transmise à Reuters. "Engie tient à rappeler qu'elle attache une attention particulière à la qualité des ventes en porte-à-porte et améliore en continu ses process afin d'apporter le meilleur service à ses clients."Engie est donc soupçonné d'une fraude peu glorieuse sur son marché domestique alors même que le groupe pousse ses feux avec éclat à l'étranger.Dans un communiqué distinct de celui dédié à cette sale histoire, le groupe a annoncé l'acquisition de la société Conti, une entreprise de services de construction et d'énergie présente aux Etats-Unis et au Canada, pour un montant non communiqué."Il s'agit ainsi d'une acquisition fortement créatrice de valeur et parfaitement pertinente au regard des objectifs et de la stratégie du groupe", a précisé Engie.