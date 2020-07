ENGIE : départ d'Olivier Biancarelli, directeur général adjoint du groupe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Engie a annoncé le départ d'Olivier Biancarelli, directeur général adjoint du groupe, en charge de la Business Line Solutions Clients et d'Engie Impact, et directeur général de Tractebel. Paulo Almirante assurera la supervision de la Business Line Solutions Clients et d’Engie Impact, et Shankar Krishnamoorthy celle de Tractebel. Olivier Biancarelli commente : " Je suis convaincu que la décarbonation de la production d'énergie et la diminution des consommations sont en ligne avec l'évolution de notre société".