Communiqué de presse

2 septembre 2019

ENGIE emprunte 750 millions d'euros à 0 % sur une période de 7 ans et demi

Ce mercredi 28 août, ENGIE a effectué un placement obligataire senior de 750 millions d'euros

coupon 0% sur une durée de 7 ans et demi. Il s'agit du coupon le plus bas jamais atteint par un émetteur corporate sur une maturité aussi longue.

Malgré un marché obligataire très actif, le carnet d'ordre s'est révélé très diversifié et extrêmement solide, ce qui a permis de resserrer les conditions de façon importante. Alors que l'environnement financier reste marqué par des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques, la qualité de signature d'ENGIE a joué un rôle déterminant dans le succès de cette transaction.

«Le bilan d'ENGIE est solide et notre stratégie porte ses fruits. Les investisseurs nous font confiance, ce qui nous permet de bénéficier de financements compétitifs et de poursuivre efficacement nos objectifs de développement » a déclaré à cette occasion Judith Hartmann, Directrice Générale Adjointe et Directrice financière d'ENGIE.

À propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l'urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure.

Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d'Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.

Chiffre d'affaires en 2018 : 60,6 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

Contact presse au siège d'ENGIE : Contact relations investisseurs : Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35 Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29 Courrier électronique : engiepress@engie.com Courrier électronique : ir@engie.com ENGIEgroup