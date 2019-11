ENGIE : en partenariat avec Nexity, présente son nouveau siège, vitrine de son savoir-faire en solutions zéro carbone

A l'horizon 2023, ENGIE a l'ambition de créer un éco-site de 136 000 m², qui illustrera son expertise en matière de transition énergétique et environnementale. Situé au cœur de La Garenne-Colombes, à 700 mètres du siège actuel, et desservi notamment par la nouvelle gare du RER E La Folie, il regroupera des équipes d'Île-de-France dans un lieu fédérateur, favorisant la coopération, la transversalité et l'ouverture.

Alimenté à partir d'un mix énergétique constitué de 100% d'énergies renouvelables, l'éco-site sera une immense vitrine des solutions innovantes qu'ENGIE développe pour ses clients.

Le mix énergétique pour alimenter le site en chaud, froid et électricité combinera :

De la géothermie (optimisée pour couvrir entre 70 et 90% des besoins en chaud et froid du site) ;

Des panneaux photovoltaïques ;

Des chaudières à biométhane ;

Du stockage d'électricité ;

Un smartgrid et de la blockchain.

Véritable preuve de l'engagement du Groupe vers un monde zéro carbone « as a service », cette solution intégrée, mêlant énergies renouvelables et digital, a été conçue pour être économiquement performante et réplicable.

L'éco-site fera ainsi l'objet des certifications les plus exigeantes en matière d'environnement et de biodiversité : HQE Excellent, BREEAM Excellent, E+C-, BiodiverCity…

Un espace Cœur de 6000 m² a été imaginé par les architectes et les porteurs du projet comme un creuset fédérateur pour les collaborateurs et leur écosystème. Lieu hybride et bouillonnant, le Cœur proposera aux collaborateurs de se mettre en mouvement et aura pour vocation d'insuffler de nouvelles pratiques professionnelles : incubation, rencontres, idéation, découverte, animations…

Ce bâtiment innovant mettra également en avant les savoir-faire du Groupe ENGIE dans des espaces de démonstration modulables et évolutifs.

Ce site a été conçu comme un prototype de la ville durable de demain. Intégré à son environnement, inclusif, il permettra d'accueillir les parties prenantes externes. Ainsi, il sera régulièrement ouvert aux habitants, avec une mutualisation de services : sports (2500 m²), crèche, maison médicale, conciergerie, restaurants. De même, le Cœur se veut un lieu d'expérience ENGIE. Il pourra accueillir étudiants, chercheurs et start-up. Deux auditoriums de 150 et 300 places accueilleront aussi des évènements externes.

Enfin, doté d'un parc de 2 hectares ouvert sur la ville, il favorisera la biodiversité en créant un nouveau biotope au cœur de la ville.

« Ce projet sera la vitrine de la stratégie zéro carbone du Groupe ENGIE. Conçu comme un espace de vie inclusif, en continuité de la ville et ouvert aux riverains, l'éco-site représentera la ville intelligente de demain. Pour nos salariés, il sera également un accélérateur de la culture du « travailler ensemble » : interactif avec l'externe et collaboratif en interne », s'est félicité Pierre Deheunynck, Directeur général adjoint d'ENGIE.

« Nexity et ENGIE partagent un ADN fort dans la fabrique de la ville. Nous avons un temps d'avance sur la ville zéro carbone, par conviction d'abord et parce que nous pensons que cela va nous donner un avantage compétitif considérable. Jamais un « utilisateur » de l'importance d'ENGIE ne s'est engagé dans un partenariat aussi fort avec un opérateur urbain. Ce partenariat s'inscrit dans un alignement des intérêts, de partage de nos savoir-faire, de création de valeur et de co-construction de solutions. » explique Véronique Bédague, Directrice générale déléguée du Groupe Nexity.

136 000 m²

10 000 m² de terrasses

9000 collaborateurs et partenaires

2 hectares de parc

Cœur : 6000 m² dédiés à la création et à l'innovation

Futures étapes du projet :

2020 : pose de la première pierre

2023 : livraison des immeubles par phases

2023/2024 : déménagement par vagues

Architectes :

SCAU - Chaix et Morel et associés- Art & Build

Paysagiste : Base