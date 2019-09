Communiqué de presse 20 septembre 2019

ENGIE engage la transformation de ses processus supports afin de

renforcer la performance du Groupe

Pour offrir la meilleure expérience à ses clients, à ses collaborateurs et partenaires, ENGIE initie

partir du 1 er octobre 2019 un ambitieux programme de transformation et d'harmonisation de ses processus supports dans une logique de bout-en-bout (« End-to-End »).

Le programme « End-to-end » de transformation des processus supports accompagne les ambitions d'agilité et de compétitivité du Groupe, au service de sa stratégie. Il pose les fondations d'une amélioration durable des fonctions processus supports, afin de simplifier les interactions avec les clients et partenaires, d'accélérer la prise de poste des nouveaux collaborateurs et d'affiner le pilotage de la performance de l'entreprise.

Ce programme vise à simplifier le fonctionnement du Groupe, en optimisant l'ensemble de la chaîne des processus qui le structurent : approvisionnements, recrutements et reporting. Il s'appuiera, pour ce faire, sur des démarches collaboratives, transverses, et tirera pleinement parti des opportunités offertes par le digital.

La direction du Programme de Transformation des Processus est confiée au 1er octobre 2019 à Christian Guénod, rattaché à Nadine Jaudet, Directrice Générale de Global Business Support (GBS). Il sera appuyé, dans sa mission, par des Global Process Owners qui auront la charge de conduire la transformation et l'optimisation de chacun des grands processus support du Groupe, en partenariat avec les filières concernées.

Christian Guénod était depuis 2017 Directeur de Cabinet auprès de la Directrice Générale d'ENGIE.

Il est diplômé de Sciences Po Paris et du Collège d'Europe à Bruges et docteur en droit de l'université Paris Dauphine.

Il débute sa carrière en 2003 comme chargé d'études et du développement européen au sein d'Europa Santé Consulting, puis rejoint l'ARCEP, dont il conseille le Président de 2011 à 2014. Jusqu'en 2017, il occupe des fonctions de conseiller pour différents cabinets ministériels.

