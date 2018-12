Communiqué de presse 13 décembre 2018

ENGIE et Arval s'associent et lancent une nouvelle offre de mobilité électrique verte

ENGIE, énergéticien mondial acteur majeur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, et Arval, spécialiste mondial de la location de véhicules d'entreprise, annoncent le lancement d'une nouvelle offre de mobilité verte qui vise à simplifier l'accès aux véhicules électriques pour les entreprises, les collectivités et également les particuliers. Sur la base d'un loyer mensuel, cette offre intégrée comprend la location de véhicules électriques, assurée par Arval, et l'installation et la maintenance, par ENGIE, de points de recharge situés soit au sein d'entreprises ou encore au cœur des villes, soit au domicile des conducteurs. Cette offre comporte une option « énergie verte », innovante et unique sur le marché.

L'offre sera lancée dans un premier temps en Belgique début 2019 puis en France. Elle sera ensuite déployée dans plusieurs pays comme par exemple en Italie, aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni.

Avec cet accord commercial, ENGIE et Arval confirment leur engagement en faveur du développement de la mobilité verte.

A l'occasion de la signature de l'accord, Shankar Krishnamoorthy, Directeur général adjoint d'ENGIE, a déclaré : « Accompagner la transition énergétique via des solutions de mobilité plus propres - notamment électriques - est au cœur de la stratégie d'ENGIE. Cette nouvelle offre intégrée, coconstruite avec Arval, permettra de démocratiser l'accès aux véhicules électriques et contribuera ainsi à l'amélioration de la qualité de l'air et à la réduction des nuisances sonores dans les villes. »

Le transport est aujourd'hui responsable de 23 % des émissions de CO2 dans le monde et repose encore à 95 % sur des carburants issus du pétrole. ENGIE, en tant que premier producteur indépendant d'électricité et pionnier de la révolution énergétique, a fait de la mobilité verte l'un des piliers de sa stratégie. Le Groupe ENGIE développe un ensemble de solutions adaptées aux besoins de ses clients, telles que des activités de conseil en planification urbaine, des solutions pour les transports en commun (électrification, installations de systèmes de signaux, optimisation des services), des solutions faisant appel à des carburants alternatifs (électricité mais aussi gaz naturel ou encore hydrogène) ou

encore des plateformes digitales visant à améliorer la fluidité du trafic. Pour en savoir plus sur l'engagement d'ENGIE en faveur de la mobilité verte, rendez-vous sur : www.engie.com/breves/panorama-mobilite-verte/

Bart Beckers, Chief Commercial Officer d'Arval, a indiqué : « Nous sommes ravis de coopérer avec ENGIE à travers ce partenariat innovant et d'unir ainsi nos forces pour accompagner nos futurs clients avec des services sur-mesure de mobilité électrique qui faciliteront la mise en œuvre de leurs stratégies d'électrification. Pour Arval, ce partenariat illustre notre volonté d'être acteur dans cette transition énergétique en s'associant avec des partenaires stratégiques internationaux pour accélérer le mouvement. »

Les entreprises sont de plus en plus enclines à introduire dans leurs flottes des véhicules utilisant des énergies alternatives : 26% des entreprises ont l'intention de choisir des véhicules électriques pour une partie de leur flotte dans les trois prochaines années, ce pourcentage monte à 56% au sein des grandes entreprises. Arval est engagé auprès de ses clients pour les accompagner dans leurs stratégies de transition énergétique en leur permettant de choisir le bon véhicule en fonction de l'usage. Le véhicule électrique est de plus en plus une solution pertinente, notamment en zone urbaine, pour contribuer à réduire les niveaux de pollution et de nuisance sonore. A travers les services développés pour simplifier et accélérer l'adoption du véhicule électrique, Arval se positionne comme un acteur majeur de son industrie dans le domaine du véhicule électrique et de son écosystème.

A propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de l'énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d'électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d'énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès à l'énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d'énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs.

Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s'appuient sur les technologies digitales. Au-delà de l'énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d'imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd'hui des solutions d'avenir.

Chiffre d'affaires 2017 : 65 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). Pour en savoir plus : www.engie.com

Contact presse Groupe ENGIE :

Contact relations investisseurs :

Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35

Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29

Courrier électronique : engiepress@engie.com

Courrier électronique : ir@engie.com

ENGIEgroup

À propos d'Arval

Créé en 1989 et filiale à 100% de BNP Paribas, Arval est le spécialiste de la location de véhicules d'entreprise. Arval propose à ses clients professionnels, PME et grands Groupes internationaux des solutions dédiées visant à optimiser la mobilité de leurs collaborateurs et à externaliser les risques liés à la gestion de leur flotte automobile. Conseil d'expert et qualité de service, qui constituent les fondements de la promesse de marque d'Arval, sont délivrés dans 29 pays par plus de 6 500 collaborateurs.

La flotte d'Arval s'élève à 1103 835 véhicules loués dans le monde (décembre 2017). Arval est un membre fondateur de l'Alliance Element Arval, l'alliance la plus durable de l'industrie de la location de véhicules d'entreprise, et leader mondial avec 3 millions de véhicules dans 50 pays. Au sein de BNP Paribas, Arval est intégré au domaine d'activité Retail Banking.

www.arval.com

Contacts presse Arval : ComCorp

Jehan O'Mahony -jomahony@comcorp.fr- +33 (0)1 58 18 32 67

Arval

Sandrine Ferré -sandrine.ferre@arval.com- +33 (0)1 57 69 50 80

Mathilde Aureau -mathilde.aureau@arval.com- +33 (0)1 57 69 54 15