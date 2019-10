ENGIE : et C3.ai lancent une solution de gestion de l'énergie basée sur l'IA pour les grandes institutions

Quand nous avons démarré notre projet avec l'Université d'État de l'Ohio il y a deux ans, nous avions hâte de développer de nouvelles possibilités avec eux, qu'il s'agisse d'améliorer les façons de chauffer, climatiser et d'alimenter en énergie le campus ou de collaborer sur des technologies et des services potentiellement transformateurs, susceptibles d'être un jour utilisés bien

Conçue par ENGIE Digital, l'éditeur de logiciels du Groupe, en partenariat avec C3.ai, « Smart Institutions » permet aux grandes institutions de gérer de manière proactive et automatique leurs bâtiments et leurs actifs énergétiques afin d'accroître leur durabilité, d'améliorer l'efficacité énergétique et d'accélerer leur transition zéro carbone. Le logiciel a d'abord été déployé à l'Université d'État de l'Ohio dans le cadre d'un plan visant à réduire la consommation d'énergie et les coûts sur le campus de 485 bâtiments à Columbus.

ENGIE et C3.ai, l'un des principaux éditeurs de logiciels d'Intelligence Artificielle, annoncent le lancement de la solution logicielle innovante basée sur l'IA pour une gestion globale de l'énergie appelée « Smart Institutions ». Cette solution s'adresse aux universités, aux collectivités locales, aux campus universitaires, au siège de grandes entreprises et aux hôpitaux.

Grâce à ce logiciel, ENGIE et C3.ai peuvent utiliser l'IA pour aider les campus à atteindre à la fois leurs objectifs en matière de développement durable et leurs objectifs financiers grâce aux moyens suivants :

Optimisation énergétique afin de prévoir la consommation d'énergie, optimiser la gestion des réseaux pour réduire les coûts, notamment au niveau de la production, de la distribution et de la consommation.

En 2017, Ohio State Energy Partners, un consortium d'ENGIE North America et d'Axium Infrastructure, a remporté un contrat de gestion globale de l'énergie d'une durée de 50 ans avec l'Université d'État de l'Ohio. Ohio State Energy Partners cherche à réaliser des économies d'énergie supplémentaires et à permettre l'optimisation de l'infrastructure énergétique du campus afin de réduire de 25 % la consommation d'énergie sur 10 ans.

A propos de C3.ai

C3.ai est l'un des principaux fournisseurs de logiciels d'IA pour accélérer la transformation numérique. C3.ai fournit la suite d'intelligence artificielle C3 pour le développement, le déploiement et l'exploitation d'applications d'intelligence artificielle, d'analyse prédictive et d'IoT à grande échelle, en plus d'un portefeuille de plus en plus large d'applications clés en main. Le cœur de l'offre C3.ai est une architecture d'intelligence artificielle révolutionnaire, pilotée par modèle, qui améliore considérablement la science des données et le développement des applications.

