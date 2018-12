Communiqué de presse 18 décembre 2018

ENGIE et EDPR s'allient avec Sumitomo

Corporation pour développer leurs projets éoliens en mer de Yeu-Noirmoutier et de Dieppe-Le Tréport

Dans le cadre de cette alliance, Sumitomo Corporation entre au capital des projets éoliens en mer posés de Dieppe Le Tréport et de Yeu Noirmoutier à hauteur de 29,5% et permet au consortium de se doter d'une expertise complémentaire reconnue sur le développement, la construction et l'exploitation de projets éoliens en mer.

ENGIE reste l'actionnaire de référence à hauteur de 31% et le premier acteur industriel des deux projets de 496 MW chacun, en partenariat avec EDPR (29,5%) et La Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts, 10%).

Sumitomo Corporation est l'un des premiers groupes industriels japonais et est fortement impliqué dans des projets de production d'énergie éolienne au Japon, en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Chine. Il est également un acteur industriel de premier plan dans des projets européens majeurs d'éolien en mer qui totalisent une capacité installée de 1,5 GW1 en Belgique et au Royaume Uni.

Sumitomo Corporation est également un partenaire de longue date d'ENGIE, co-investisseur dans des projets de désalinisation, de géothermie au Moyen-Orient et en Indonésie.

Les engagements socio-industriels pris dans le cadre des deux projets sont ainsi confortés.

Accueillir aujourd'hui un nouveau partenaire permet d'asseoir encore davantage la réalisation d'une filière française des énergies marines.

1 En Belgique : Northwind (216MW en exploitation - 30%), Nobelwind (165MW en exploitation - 39%) et Northwester 2 (219MW en construction - 30%) et au Royaume Uni : Galloper (336MW en exploitation - 12.5%), Race Bank (573.3MW en exploitation - 12.5%)

SIEGE SOCIAL D'ENGIE

Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France

engie.com

ENGIE - SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00

A propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de l'énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d'électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d'énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès à l'énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d'énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs.

Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s'appuient sur les technologies digitales. Au- delà de l'énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d'imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd'hui des solutions d'avenir.

Chiffre d'affaires 2017 : 65 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). Pour en savoir plus :www.engie.com

A propos de EDP Renewables

EDP Renewables (Euronext: EDPR) est un leader international du secteur des énergies renouvelables et le quatrième producteur mondial d'énergie éolienne. Jouissant d'un solide pipeline de développement, d'actifs de première classe et d'une capacité opérationnelle à la pointe du marché, l'entreprise a connu un développement exceptionnel ces dernières années. Elle est aujourd'hui présente sur 13 marchés (Belgique, Brésil, Canada,

France, Grèce, Italie, Mexique, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis). Le principal actionnaire d'EDPR, Energias de Portugal, S.A. (« EDP »), est une société énergétique mondiale et un chef de file dans les domaines de la création de valeur, de l'innovation et de la durabilité. EDP figure depuis 11 années consécutives au classement du Dow Jones Sustainability Index. Pour en savoir plus, rendez-vous surwww.edpr.com.

À propos de Sumitomo Corporation

Sumitomo Corporation (« SC ») est une société mondiale de négoce et d'investissement figurant au classement Fortune 500. Elle possède 22 bureaux au Japon et 108 autres répartis dans 65 pays. L'ensemble du groupe SC compte plus de 900 entreprises. L'entreprise effectue des transactions sur marchandises dans tous les secteurs utilisant des réseaux mondiaux. Elle fournit à ses clients des financements divers et variés, agit en qualité d'organisateur et de coordinateur de projets et investit dans des entreprises pour promouvoir un meilleur potentiel de croissance. Ses principaux domaines d'activité sont les produits métalliques, les systèmes de transport et de construction, les infrastructures, les médias et les TIC, l'habitation et l'immobilier, les ressources minérales, l'énergie, les produits chimiques et l'électronique. Forte d'une vaste expérience dans le développement et l'exploitation de projets éoliens offshore, SC détient des participations dans trois projets éoliens offshore en

Belgique (Northwind, Nobelwind et Northwester 2) et deux projets en cours de finalisation au Royaume-Uni (Galloper et Race Bank).

Contact presse Groupe ENGIE : Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35

Courrier électronique : engiepress@engie.com

ENGIEgroup

Contact relations investisseurs : Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29

Courrier électronique : ir@engie.com

