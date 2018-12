Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Engie et le portugais EDPR s’allient avec Sumitomo Corporation pour développer leurs projets éoliens en mer de Yeu-Noirmoutier et de Dieppe-Le Tréport. Dans le cadre de cette alliance, Sumitomo entre au capital des projets éoliens en mer posés de Dieppe Le Tréport et de Yeu Noirmoutier à hauteur de 29,5% et permet au consortium de se doter d’une expertise complémentaire reconnue sur le développement, la construction et l’exploitation de projets éoliens en mer.Engie reste l'actionnaire de référence à hauteur de 31% et le premier acteur industriel des deux projets de 496 MW chacun, en partenariat avec EDPR (29,5%) et La Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts, 10%).Sumitomo Corporation est l'un des premiers groupes industriels japonais et est fortement impliqué dans des projets de production d'énergie éolienne au Japon, en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Chine. Il est également un acteur industriel de premier plan dans des projets européens majeurs d'éolien en mer qui totalisent une capacité installée de 1,5 GW1 en Belgique et au Royaume Uni.Sumitomo Corporation est également un partenaire de longue date d'Engie, co-investisseur dans des projets de désalinisation, de géothermie au Moyen-Orient et en Indonésie.