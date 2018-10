Communiqué de presse 17 octobre 2018

ENGIE et GreenYellow créent une société dédiée au développement de l'autoconsommation solaire photovoltaïque pour les entreprises et les collectivités en France

Mercredi 17 octobre, ENGIE et GreenYellow, une filiale de Casino, ont officialisé la création de Reservoir Sun, en présence d'Isabelle Kocher, Directrice Générale d'ENGIE, et Jean-Charles Naouri, Président du Groupe Casino. La vocation de cette société est d'accélérer le développement de l'autoconsommation solaire photovoltaïque en France pour les entreprises et les collectivités.

Reservoir Sun a été créée, avec l'accord des autorités européennes de régulation de la concurrence et des partenaires sociaux, pour démultiplier l'autoconsommation solaire photovoltaïque en France. Structure entièrement dédiée à cette activité et détenue à parts égales par ENGIE et GreenYellow, Reservoir Sun se spécialisera sur le segment des centrales solaires jusqu'à 1 MWc pour les entreprises et collectivités. Objectif : 100 MWc par an, soit près de 300 affaires de 300 kWc en moyenne par projet.

Ce nouvel acteur utilisera les surfaces fatales que constituent toitures et parkings pour produire une énergie verte et locale. 100 millions d'euros seront ainsi investis chaque année sur le marché des installations de moyenne capacité. C'est la première fois qu'un acteur engage autant de moyens en faveur de l'autoconsommation solaire auprès des entreprises et des collectivités.

« Le Groupe Casino a été le premier distributeur à investir dans le développement de l'énergie solaire photovoltaïque. Cette association avec ENGIE est un coup d'accélérateur et montre à quel point notre projet intraprenarial lancé il y a dix ans, s'appelant GreenYellow, était visionnaire », déclare Jean-Charles Naouri, Président du Groupe Casino.

Pour Isabelle Kocher, Directrice Générale d'ENGIE, « la création de Reservoir Sun est une belle illustration de notre engagement d'accompagner toutes les entreprises et les collectivités dans la transition énergétique. Ce projet confirme aussi la nouvelle dynamique de développement de circuits énergétiques courts, dans laquelle le groupe ENGIE s'est résolument positionné. »

L'association de deux acteurs de premier plan dans le secteur du solaire photovoltaïque

ENGIE, 1er producteur d'électricité solaire en France avec 1 200 MW de capacités installées, accompagne également au quotidien 45 000 entreprises, collectivités et copropriétés dans leur transition énergétique via son entité Entreprises & Collectivités. Outre la fourniture d'énergie, dont des offres d'électricité verte depuis près de quinze ans, ENGIE E&C propose à ses clients une palette d'offres et services respectueux de l'environnement et garants d'une meilleure maîtrise de leur budget, notamment des installations photovoltaïques clé en main.

GreenYellow, leader de l'autoconsommation sur le segment de la Grande Distribution en France, a développé un savoir-faire reconnu sur le marché du photovoltaïque avec plus de 190 MW de centrales développées, construites et en exploitation, et plus de 1000 000 m² de panneaux photovoltaïques installés. L'entreprise est également experte en matière d'efficacité énergétique : avec plus de 1 500 Contrats de Performance Energétique (CPE) exploités dans le monde, elle s'est forgée une solide connaissance des enjeux d'optimisation énergétique, prérequis déterminant pour la construction de solutions d'autoconsommation solaire.

GreenYellow s'impose comme le premier acteur solaire sur le segment de l'autoconsommation en France, comme en témoignent les derniers résultats aux appels d'offres de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE).

Le siège social de Reservoir Sun est installé à Marseille. Pour permettre à l'entreprise de disposer d'un ancrage local fort et d'être au plus près de ses clients, 7 antennes seront ouvertes à Bordeaux, Toulouse, Valence, Montpellier, Avignon, Lyon et Paris. Une trentaine de salariés venant de GreenYellow, d'ENGIE Entreprises & Collectivités, mais également recrutés à l'extérieur, participeront au développement de ce nouvel acteur ambitieux.

Reservoir Sun s'appuiera sur une équipe mixte et innovante, experte dans le développement des projets de production d'énergie solaire décentralisée ainsi que dans la maîtrise des enjeux de ses futurs clients, notamment dans le tertiaire public, l'industrie, la santé, le commerce et la distribution.

