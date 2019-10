ENGIE : et Heliox s'associent pour développer des services de mobilité électrique dans 9 pays européens

Mark Smidt, Directeur général d'Heliox Automotive BV, a déclaré : « Heliox est en train d'étendre son réseau d'infrastructures de recharge à travers l'Europe et recherche des partenaires solides et fiables pour poursuivre l'exploitation des parcs de véhicules électriques des constructeurs de bus existants. La signature de cet accord-cadrede services avec ENGIE constitue une étape clé pour prolonger et intensifier notre coopération future. »

La mobilité est l'un des leviers prioritaires pour réaliser la transition zéro carbone des territoires. Grâce à notre expertise en matière de gestion de l'énergie et d'infrastructures complexes, ENGIE occupe un rôle de premier plan dans la mobilité durable, et notamment dans les infrastructures de transport public. Notre partenariat avec Heliox illustre notre vision commune en faveur de l'électrification des transports »,

ENGIE a signé un accord-cadre de services avec Heliox, leader mondial des systèmes électriques de recharge rapide pour le secteur des transports publics. ENGIE fournira des services portant sur l'installation, l'exploitation et la maintenance des infrastructures de recharge de bus électriques d'Heliox. Le partenariat couvre 9 pays européens : Allemagne, Espagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Roumanie et Royaume- Uni.

En tant que leader de la mobilité durable, ENGIE accompagne ses clients dans l'adoption de solutions performantes et innovantes, adaptées à leurs besoins et ceux du territoire. L'ambition d'Heliox de créer un monde durable pour les générations futures s'est déjà concrétisée dans la mise en œuvre mondiale de vastes projets clés en main avec toutes les infrastructures de recharge possibles et une interopérabilité éprouvée avec les principaux constructeurs de bus.

À propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l'urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure.

Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d'Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.

Chiffre d'affaires en 2018 : 60,6 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra- financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

Contact presse au siège d'ENGIE : Contact relations investisseurs : Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35 Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29 Courrier électronique : engiepress@engie.com Courrier électronique : ir@engie.com

ENGIEgroup

À propos de Heliox

Heliox est le leader mondial des systèmes de recharge rapide pour les transports publics, les camions électriques, les équipements maritimes, miniers et portuaires. Ses chargeurs très performants et de haute qualité permettent aux conducteurs d'améliorer la performance des véhicules tout en réduisant leur impact environnemental. Acteur mondial, Heliox a son siège aux Pays-Bas et est présent au Royaume-Uni, en Australie, à Singapour et en Inde : www.heliox.nl

Leader mondial du marché avec la plus grande base installée en mégawatts (MW).

Combinaison unique de bornes de recharge CCS en dépôt, fournissant entre 25 et 150 kW, et de bornes de recharge rapide et partielle (« biberonnage »), d'une puissance maximale de 600 kW.

Compatibles avec toutes les interfaces standard : CCS, BusUp/systèmes fixés sur le toit du véhicule et OppCharge

Systèmes conçus pour être ultra-efficaces et robustes

ultra-efficaces et robustes Fabrication certifiée TüV, CE et UL

Membre de l'UITP et du projet de normalisation européenne pour l'interopérabilité des fabricants d'infrastructures de recharge et des constructeurs de bus, conformément à la norme internationale IEC 61851 sur la recharge rapide des véhicules électriques

Relations presse HELIOX Automotive :

Bianca Oosterlaar

T: +31 6 21349731

Courrier électronique : bianca.oosterlaar@heliox.nl