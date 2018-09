ENGIE : et Maltem s'associent pour fonder Blockchain studio et annoncent une première levée de 1,9 million d'euros

Communiqué de presse 7 septembre

ENGIE ET MALTEM S'ASSOCIENT

POUR FONDER BLOCKCHAIN STUDIO ET ANNONCENT

UNE PREMIERE LEVEE DE 1,9 MILLION D'EUROS

Blockchain Studio : rendre accessible l'usage et le développement de la Blockchain

La Blockchain est une révolution qui touche tous les secteurs de l'énergie à la banque, en passant par l'agroalimentaire ou la grande distribution. Mais la majorité des projets stagnent au stade de la conception et la Blockchain demeure encore l'affaire d'experts et de spécialistes.

Blockchain Studio a été créé par ENGIE et Maltem afin de démocratiser les usages de cette technologie et de la rendre accessible au plus grand nombre, notamment aux entreprises. Une première levée de fonds de 1,9 m€ a été sécurisée.

Blockchain Studio édite une suite de logiciels qui accélère et industrialise la mise en œuvre de projets

Blockchain :

 Un premier outil imaginé par ENGIE en 2017 permet le développement de « smart contracts » en les rendant accessibles à des utilisateurs n'ayant aucune connaissance technique.

 Un deuxième outil gère la mise en place d'infrastructures Blockchain accessibles sur le cloud ou directement sur le serveur de l'entreprise.

Grâce à la conception de ces nouveaux outils, Blockchain Studio sera en mesure de répondre aux attentes de nombreuses entreprises et s'attaquer à un marché mondial en pleine croissance. Parmi les

1.000 cadres d'entreprises de plus de 500 millions de dollars de chiffres d'affaires interrogés par le cabinet Deloitte, 41 % de ceux-ci s'attendent à ce que leurs sociétés adoptent la technologie dans les 12 mois à venir en y investissant des budgets de plusieurs millions d'euros.

Blockchain Studio est composé de 10 de personnes et prévoit un effectif de 25 employés d'ici fin 2019. Le plan prévoit un développement sur le marché asiatique dès le début de l'année 2019 avec l'ouverture d'un bureau à Singapour puis un déploiement dans le sud de l'Europe dès la fin du 1er Semestre 2019.

« Nous sommes très heureux de contribuer à ce développement, qui devrait permettre à de nombreux acteurs d'accéder à la technologie Blockchain. Il est un excellent exemple d'outil innovant contribuant à la transformation numérique d'ENGIE » s'enthousiasme Yves Le Gélard, Directeur général adjoint et

Chief Digital Officer d'ENGIE.

« Pour se diffuser, une innovation aussi radicale que la Blockchain a besoin de combiner la puissance des grands groupes et l'agilité des startups. C'est tout le sens de Blockchain Studio, start-up codétenue par ENGIE et notre agence dédiée à l'innovation, Futurs.io », se félicitent Jean-Luc Clamen et Pascal Mennesson, associés et co-fondateurs à la tête du Maltem Consulting Group.

« L'association d'ENGIE et Maltem est un atout majeur pour la création de Blockchain Studio. Leur réseau nous a déjà permis de recueillir de nombreuses marques d'intérêts de grands groupes tous secteurs confondus », explique Corentin Denoeud, CEO de Blockchain Studio, « Cet investissement important va nous permettre d'attirer les meilleures compétences et d'accélérer le développement du produit, et ainsi d'apporter une solution adéquate et pérenne aux besoins de nos clients pour le développement de leurs applications sur la Blockchain » ajoute Vincent Le Gallic, CTO de Blockchain Studio.

A propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de l'énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d'électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d'énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès à l'énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d'énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs.

Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s'appuient sur les technologies digitales. Au-delà de l'énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d'imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd'hui des solutions d'avenir.

Chiffre d'affaires 2017 : 65 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

Pour en savoir plus : www.engie.com

Contact presse ENGIE :

Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35

Contact relations investisseurs : Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29

Courrier électronique : engiepress@engie.com

Courrier électronique : ir@engie.com

ENGIEgroup

A propos de Maltem

Maltem est un écosystème spécialisé dans l'accompagnement de ses clients (grands groupes, startups, ONG et associations)

pour leur transformation dans la révolution digitale (conseil en organisation, IT, communication/marketing digital, data, innovation, incubation). Organisé en 3 piliers - penser, produire, partager - Maltem milite pour une innovation éthique et responsable, qui mette la technologie au service des défis de notre époque (reduction des inégalités, transition énergétique, co-accélération Sud-Nord). Implanté dans les domaines de la banque/assurance, de l'énergie et des médias, il a notamment pour clients la BNP, le Crédit Agricole, Engie et la Société Générale. Fondé en 2001 par Jean-Luc Clamen et Pascal

Mennesson, le groupe compte 1050 collaborateurs dans 12 pays, pour un chiffre d'affaires en 2017 de 100 millions d'euros.

Contact presse Futurs.io (groupe Maltem)

Romain Pigenel - Tél. : +33 (0)6 84 22 31 41 Courrier électronique : romain.pigenel@futurs.io

Contact presse Blockchain Studio

Grégory Maxime - Tél. : +33 (0)1 47 54 57 77

Courrier électronique : gregory@franchinicommunication.com