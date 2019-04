Communiqué de presse 9 avril 2019

ENGIE et Tokyo Gas créent une co-entreprise dans les énergies renouvelables au Mexique

ENGIE et Tokyo Gas Co., Ltd. annoncent leur intention de créer Heolios EnTG, une co- entreprise détenue à 50/50 afin de développer des projets d'énergie renouvelable au Mexique. Heolios EnTG s'inscrit dans la continuité de la relation fructueuse et durable qui existe entre Tokyo Gas et ENGIE depuis 1983.

Heolios EnTG aura pour mission le développement, le financement, la construction, la propriété, l'exploitation et la maintenance de six projets d'énergie renouvelable au Mexique. Deux des projets sont des parcs éoliens terrestres, tandis que les quatre autres sont des projets solaires photovoltaïques, avec une capacité cumulée de 898,7 MW, soit une production suffisante pour alimenter 1,3 million de foyers mexicains. La co-entreprise a reçu l'approbation de la Commission fédérale de la concurrence du Mexique, la COFECE, le 28 mars 2019.

Les projets ont remporté des contrats d'achat d'électricité long-terme d'une durée de 15 ans, conclus dans le cadre des ventes aux enchères mexicaines. L'une de ces installations, Tres Mesas 3, est un parc éolien de 50 MW dont l'exploitation commerciale a commencé en mars 2019, en avance sur la date prévue. Les autres installations sont actuellement à divers stades de construction et débuteront leur exploitation commerciale en 2019 et 2020.

Le Mexique est doté d'extraordinaires ressources solaires et éoliennes. Conscient de ce potentiel, le gouvernement mexicain a adopté une loi sur l'énergie en 2015 afin de réaliser la transition du pays vers un modèle de croissance bas carbone, avec un objectif de 35 % de sources d'énergie propres d'ici 2024. Au travers de Heolios EnTG, Tokyo Gas et ENGIE soutiendront les ambitions du Mexique en matière d'énergie bas carbone et accéléreront le développement de leurs activités dans les énergies renouvelables dans le pays.