Communiqué de presse 11 octobre 2018

ENGIE fournira 100 bus électriques à la ville de Santiago du Chili en 2019

ENGIE a remporté un contrat portant sur la fourniture d'une offre intégrée pour les transports publics de la ville de Santiago du Chili : leasing de 100 bus électriques, installation et maintenance de bornes de recharge, alimentées à 100 % en électricité certifiée d'origine renouvelable. Ce contrat s'inscrit dans le « plan de transport du troisième millénaire » porté par le président du Chili, Sebastián Piñera. Ce plan vise à améliorer la qualité et la durabilité des transports publics de Santiago, et à en faire un système « zéro carbone » d'ici 2040, notamment via la mise en service de 6 000 bus électriques.

Dès 2019, la ville de Santiago mettra en service un total de 200 bus électriques, dont la moitié sera fournie par ENGIE ; le Chili deviendra ainsi le second pays au monde doté de la plus grande flotte de bus électriques, derrière la Chine.

ENGIE est présent au Chili depuis de nombreuses années. Le Groupe y a notamment élaboré un solide plan de développement de la mobilité durable, illustré par plusieurs initiatives emblématiques : proposition d'installation d'un tramway pour relier l'aéroport de Santiago au centre-ville, un projet déclaré d'intérêt public par les autorités locales ; mise en place de la première flotte de taxis électriques à Santiago ; développement d'un réseau intelligent de bornes de recharge pour véhicules électriques ; ou encore, lancement d'une gamme de services de livraison et covoiturage s'appuyant sur la mobilité électrique via MuvSmart, une start-up rachetée par ENGIE.

Au Chili, ENGIE compte 2 800 collaborateurs qui mettent leur expertise au service du développement de solutions de production d'énergie (électricité et gaz) centralisée et décentralisée et de solutions pour les territoires. Le Groupe est par ailleurs présent dans le pays via sa filiale d'ingénierie Tractebel et un centre de recherche et développement.

Pour Pierre Chareyre, Directeur général adjoint d'ENGIE, responsable des Business Units Amérique latine et Global Energy Management : « Santiago est en première ligne de la transition énergétique en Amérique latine, et ENGIE est fier de l'accompagner dans l'amélioration de son attractivité et de la qualité de vie de ses citoyens. »

Avec l'objectif de devenir leader de la transition énergétique dans les villes et les territoires, ENGIE propose à ses clients dans le monde entier un large éventail de produits et services pour améliorer la qualité de vie en milieu urbain. Au cœur de la stratégie du Groupe pour les villes, la mobilité verte est un levier clé pour améliorer la qualité de l'air et diminuer les

émissions de gaz à effet de serre en encourageant le développement de carburants plus propres et efficaces, en réduisant la congestion et en augmentant l'efficacité des transports publics.

Qu'il s'agisse de l'électrification des transports publics de Dakar au Sénégal, de la fourniture de bioGNC (Gaz Naturel Compressé) et d'hydrogène via la première station multi-carburants alternatifs de France, à Rungis, ou de la gestion optimisée des flux de trafic dans la ville de Rio de Janeiro au Brésil, ENGIE est un partenaire de choix pour les villes et les territoires, au premier plan de la révolution énergétique à l'œuvre dans la mobilité verte.

