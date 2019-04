Communiqué de presse 3 avril 2019 ENGIE inaugure son premier mini-réseau en Zambie et intensifie ses efforts visant à électrifier l'Afrique ENGIE a inauguré son premier PowerCorner en Zambie dans le village de Chitandika en présence de Matthew Nkhuwa, le Ministre de l'Energie, de l'équipe dirigeante d'ENGIE et des parties prenantes locales. Chitandika est un village de 1 500 habitants (378 habitations) situé dans l'est du pays et qui n'avait pas accès à l'électricité jusqu'à présent. ENGIE confirme ainsi ses progrès en matière de solutions énergétiques renouvelables hors réseau visant à améliorer l'accès à l'électricité en Afrique. Ce mini-réseau fournit de l'électricité aux habitants et aux entreprises locales, ainsi qu'aux services publics dont un centre de santé rural et deux écoles. ENGIE PowerCorner favorisera le développement économique de la communauté en permettant d'autres utilisations productives de l'électricité (tels que le pompage de l'eau pour l'agriculture ou les machines à bois ou de soudage) et en créant des opportunités commerciales pour les entrepreneurs du village. ENGIE a développé avec succès sa propre solution de mini-réseaux dédiés à l'électrification des villages et compte désormais 13 mini-réseaux en exploitation ou en construction en Tanzanie et en Zambie. ENGIE poursuit son objectif de développer 2 000 mini-réseaux d'ici 2025 permettant à 2,5 millions de personnes, d'entrepreneurs, de PME et d'entreprises locales d'accéder à une énergie renouvelable, fiable et compétitive. Dans le cadre de ses projets d'énergie décentralisée, ENGIE étend également ses activités dans le domaine des installations solaires domestiques. Depuis le lancement de ses opérations en Zambie en octobre 2017, ENGIE Fenix a développé sa solution de Solar Home System chez 70 000 clients représentant un total de 350 000 personnes. A ce jour, Fenix a vendu plus de 400 000 installations solaires domestiques en Ouganda, en Zambie, au Nigeria, en Côte d'Ivoire et au Bénin, et a changé la vie de plus de 2 millions de personnes. Siège social d'ENGIE engie.com Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France ENGIE - SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00

Isabelle Kocher, directrice générale d'ENGIE : « Chez ENGIE, nous sommes convaincus que l'accès universel à l'électricité est possible dans un avenir proche grâce à une combinaison intelligente de l'extension du réseau national, des mini-réseauxet des installations solaires domestiques, en fonction des caractéristiques locales de la demande énergétique. ENGIE couvre déjà l'éventail complet des solutions énergétiques, avec ses filiales PowerCorner et Fenix pour les solutions hors réseaux, et des installations de production d'électricité raccordée au réseau de grande puissance telles que Kathu, notre centrale solaire à concentration d'une capacité de 100 MW située en Afrique du Sud. Dans un monde en constante évolution, le rôle d'ENGIE est de rendre possible la transition zéro carbone compétitive au profit de la population africaine. » Aujourd'hui, plus de 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité en Afrique, soit 60 % de la population vivant en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, ENGIE, qui offre de l'électricité décentralisée propre, sûre et fiable à partir de ses mini-réseaux et installations solaires domestiques à plus de 2 millions de personnes dans plusieurs pays africains, compte déjà parmi les leaders de l'électrification hors réseau en Afrique. L'objectif d'ENGIE consiste à fournir à 20 millions de personnes dans le monde un accès à une énergie décarbonée et décentralisée d'ici 2020, grâce aux dernières technologies numériques. À propos d'ENGIE PowerCorner La mission d'ENGIE PowerCorner est de fournir de l'électricité propre et abordable aux populations rurales dans les pays en développement grâce à des mini-réseaux intelligents utilisant des solutions numériques telles que les technologies d'argent mobile et « pay-as-you-go ». L'électricité est produite grâce à l'énergie solaire et un système de stockage par batteries offrant des services énergétiques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. ENGIE PowerCorner se positionne sur l'ensemble de la chaîne de valeur des mini-réseaux en tant que micro-service, de l'identification du site aux investissements, aux opérations et à la facturation. À propos d'ENGIE en Afrique Depuis plus de 50 ans, ENGIE est présent dans de nombreux pays d'Afrique au travers de ses activités d'ingénierie énergétique et plus récemment en tant que producteur d'électricité indépendant en Afrique du Sud et au Maroc avec une capacité totale de 3 000 MW en exploitation ou en phase de construction. ENGIE veut s'imposer comme partenaire de référence dans plusieurs pays d'Afrique d'ici 2025 sur le marché des centrales, des services énergétiques fournis aux entreprises et des solutions décentralisées destinées aux clients hors réseau (communautés, entreprises et habitations). ENGIE, qui compte déjà plus de 1,5 million de clients grâce à ses installations solaires domestiques et ses micro-réseaux locaux, a l'ambition de devenir l'un des leaders viables du marché des services hors réseau du continent africain. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.engie-africa.com.

