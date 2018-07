ENGIE : investit dans HomeBiogas, un spécialiste du biogaz à domicile

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Engie, via son fonds d'investissement EngieNew Ventures, a pris une participation de 13 % dans HomeBiogas, entreprise pionnière dans le développement du biogaz à domicile. HomeBiogas, une start-up israélienne fondée en 2012, a mis au point HomeBiogas 2.0, un digesteur de biogaz de petite taille, parfaitement adapté aux besoins des familles, qui peut être commandé sur Internet et monté très facilement, en une heure.Avec seulement 2 kilogrammes de restes ou déchets alimentaires, HomeBiogas 2.0 peut produire jusqu'à 2 heures par jour de gaz, à utiliser via une gazinière spécifique fournie par HomeBiogas. Une solution qui permet de valoriser des ressources non utilisées et de créer ainsi sa propre énergie. HomeBiogas 2.0 produit également un engrais liquide biologique permettant de nourrir les jardins et cultures privées.Le retour sur investissement est d'un an lorsque le système est utilisé régulièrement.HomeBiogas compte aujourd'hui des clients dans plus de 90 pays et cible deux marchés distincts : d'une part les 540 millions de familles vivant dans des pays émergents, actuellement sans accès à une énergie propre pour la cuisine, qui brûlent du charbon et du bois de chauffage et s'exposent ainsi à des effets néfastes pour leur santé."HomeBiogas offre une solution fiable, saine et rentable aux personnes qui en ont le plus besoin et leur permet de transformer les déchets en une énergie gratuite", déclare le directeur général et fondateur d'HomeBiogas, Oshik Efrati.D'autre part, cette technologie pourrait permettre à 200 millions de familles vivant dans des pays développés d'agir concrètement pour réduire leur empreinte carbone en adoptant un style de vie plus durable. Chaque famille peut en effet réduire son empreinte carbone de 6 tonnes en utilisant HomeBiogas 2.0 pendant une année."Cet investissement illustre l'engagement d'Engie en faveur du développement des gaz verts et d'un accès à une énergie bas carbone et fiable aux quatre coins du monde. La simplicité et l'intelligence du business model de HomeBiogas nous ont convaincus d'investir dans cette entreprise pour les aider à doper leur croissance en Europe et dans les pays en développement", précise Hendrik Van Asbroeck, directeur d'Engie New Ventures.