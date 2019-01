Communiqué de presse 22 janvier 2019

ENGIE lance le plan « Energie pouvoir d'achat »

en faveur du pouvoir d'achat des Français

Convaincu du rôle majeur de l'efficacité énergétique pour une transition énergétique compétitive, ENGIE lance aujourd'hui en France le plan « Energie pouvoir d'achat ». Un dispositif inédit, attractif et simple, qui permettra aux ménages français de remplacer leurs anciens équipements de chauffage par des installations modernes, plus efficaces, c'est-à-dire moins consommatrices d'énergie et assurant un meilleur confort. Parmi les offres proposées, les foyers les plus modestes(1) peuvent désormais acquérir une nouvelle chaudière gaz à partir de 1€(2).

Ce plan s'inscrit dans le cadre de l'opération « Coup de pouce chauffage » mise en place en janvier 2019 par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et de l'aide « Habiter Mieux Agilité » de l'Agence nationale de l'habitat (Anah).

Les différentes offres du plan « Energie pouvoir d'achat »

Le Groupe ENGIE, via sa filiale ENGIE Home Services présente sur tout le territoire, propose dès aujourd'hui aux ménages français de remplacer leur ancienne chaudière gaz(3) par une chaudière gaz à Très Haute Performance énergétique(4), permettant jusqu'à 20 % d'économies d'énergie(5). Le montant de l'offre dépend notamment des conditions de ressources du foyer.

Les foyers les plus modestes(1) peuvent bénéficier d'une nouvelle chaudière à partir de 1€ TTC, pose comprise(2). Les foyers modestes(1) peuvent bénéficier de cette offre à partir de 299€ TTC pose comprise(2). Dans les deux cas, le montant correspond au reste à payer du foyer, une fois déduites l'aide « Habiter Mieux Agilité » de l'Anah et la prime « Coup de pouce chauffage » (3).

ENGIE Home Services gèrera l'avance de trésorerie nécessaire afin que ces foyers n'aient rien à payer au-delà du reste à charge.

Pour tous les autres foyers, ENGIE Home Services propose notamment une offre packagée incluant

la vente de l'équipement posé avec un prêt à taux 0% et la souscription d'un contrat d'entretien, à partir de 49€ TTC / mois pendant 60 mois6, incluant la prime « Coup de pouce chauffage ».

Dans tous les cas, ENGIE Home Services accompagnera les foyers dans les démarches administratives pour l'obtention des aides.

La prime « Coup de pouce chauffage » est intégralement financée via les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE), sans aucun impact sur le budget de l'Etat. Ce dispositif, en place depuis 2006, encourage les Français à engager des travaux d'efficacité énergétique grâce au soutien financier des fournisseurs d'énergie, qui répondent ainsi aux obligations fixées par l'administration.

Un dispositif facile d'accès pour tous les Français

Avec son plan « Energie pouvoir d'achat », ENGIE confirme son engagement à fournir à ses clients des solutions leur permettant d'agir en faveur de la transition énergétique, selon leurs moyens.

Des actions spécifiques seront menées à destination des associations intervenant localement auprès de foyers en situation de précarité énergétique, afin de faire connaître ces offres, en mettant à la disposition de ces associations tous les outils nécessaires pour expliquer le plan « Energie pouvoir d'achat ».

Afin de vérifier leur éligibilité, les foyers intéressés peuvent dès à présent contacter(7) ENGIE Home Services au 0800 100 035 ou se rendre à l'agence ENGIE Home Services la plus proche de leur domicile. 200 agences et 3 300 techniciens sont répartis sur le territoire français. Pour en savoir plus, consultez www.engie-homeservices.fr.

Elargissement du dispositif à d'autres équipements de chauffage prévu en 2019

Dans le courant de l'année 2019, d'autres solutions seront proposées dans ce Plan, comme par exemple des prêts à taux réduit pour l'installation de pompes à chaleur ou de radiateurs à haute performance, ou le remplacement des installations très énergivores telles que les vieux convecteurs électriques ou encore les chaudières fioul.

Mentions légales

1 Ménages très modestes et modestes : sous réserve des revenus du foyer, selon la définition du coup de pouce chauffage consultable en cliquant ici :  Exemple de Plafond de revenus d'un foyer à revenus très modestes en Île de France : 2 personnes = 29 171€, 4 personnes = 40 905€  Exemple de Plafond de revenus d'un foyer à revenus modestes en Île de France : 2 personnes = 35 510€, 4 personnes = 49 799€.

2 Dans le cas de l'installation par ENGIE Home Services d'une chaudière Themafast Condens F 25 GN de Saunier Duval ou MIRA C GREEN 25 FR de Chaffoteaux hors travaux complémentaires - Sous réserve d'éligibilité duménage et des travaux à l'aide « Habiter Mieux Agilité » de l'ANAHet à la prime « Coup de pouce chauffage ».

3 Hors chaudière à condensation.

4 Chaudière Très Haute Performance énergétique : avec une efficacité énergétique saisonnière de plus de 92 % permettant de réaliser en moyenne 20 % d'économies d'énergie (source Ademe).

5 Source Ademe - Article sur "Les chaudières performantes", consultable en cliquant ici.

6 Sous réserve d'acceptation du dossier de financement. Exemple, pour l'installation d'un équipement et un crédit accessoire à cette installation de 2 220 €, avec une mensualité de crédit classique, sur 60 mois au TAEG fixe de 0 % (taux débiteur fixe 0 %), vous remboursez (hors assurance facultative) 60 mensualités de 37 €, intérêts : 0 €, montant total dû de 2 220 € pour 2 220 € empruntés, plus 12 € par mois pour le contrat d'entretien. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

7 Service gratuit et prix d'un appel, du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures.

