ENGIE :les discussions avec Petrobras au sujet de TAG prennent du temps

Engie et le fonds de pension canadien CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) n'ont pas encore acquis le réseau de gazoducs (TAG) du brésilien Petrobras. Les discussions ne devraient pas être achevées avant février ou mars 2019, a déclaré le 1er novembre le directeur de la filiale d'Engie au Brésil, a révélé Reuters. Le mois dernier, la presse annonçait qu'Engie et CDPQ prévoyaient de proposer 9 milliards de dollars pour racheter TAG.Le réseau de gazoducs de 4 500 kilomètres, Transportadora Associada de Gas, ou TAG, couvre dix États du nord-est du Brésil. Il est mis en vente dans le cadre d'une campagne plus vaste de Petrobras visant à vendre 21 milliards de dollars d'actifs pour alléger sa dette. Si la transaction se réalise, il s'agirait du plus grand désinvestissement de l'entreprise à ce jour.Engie, dont l'offre initiale de 8 milliards de dollars, dettes comprises, était déjà la plus élevée, a l'intention de relever son offre pour l'emporter à un moment où le coût de financement est bas.