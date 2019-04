Communiqué de presse 2 avril 2019

ENGIE prend le contrôle de Cofely BESIX

Facility Management (CBFM)

Dans la lignée de la stratégie du Groupe visant à renforcer sa présence locale pour des solutions client intégrées en vue d'une transition vers le zéro carbone, ENGIE, déjà actionnaire de CBFM à hauteur de 50%, a acquis les parts détenues par BESIX (50%). ENGIE devient l'actionnaire unique de CBFM, qui sera désormais nommé ENGIE Cofely.

Né en 2008 sous la forme d'un partenariat entre ENGIE et le groupe de construction belge BESIX, CBFM, l'un des premiers fournisseurs de solutions client et de services énergétiques compte 2000 collaborateurs aux Émirats arabes unis, au Qatar (avec son partenaire Mannai) et en Oman (avec son partenaire Daud) sur de nombreux sites emblématiques comme le Dubai Mall, l'université Zayed d'Abou Dhabi et la Qatar Foundation.

Cette acquisition correspond à l'ambition stratégique d'ENGIE de devenir leader mondial de la transition vers le zéro carbone, en développant des actifs à haut rendement énergétique, en adoptant une approche intégrée unique et en accélérant le développement de la société via une large gamme de services.

Selon Paulo Almirante, Directeur général adjoint et Directeur des opérations d'ENGIE,

«cette évolution est stratégique pour ENGIE au Moyen-Orient, car elle nous donne un accès direct aux besoins des clients. Elle intègre à notre portefeuille une équipe de services techniques forte d'une excellente réputation locale et fournit une plateforme solide pour un futur développement dans la région. »

ENGIE est présent dans les pays du Golfe persique depuis plus de 20 ans et s'impose en tant que leader de la production d'eau et d'électricité, avec un portefeuille brut total de 30 GW d'électricité et de plus de 4,5 millions de m3 d'eau dessalée par jour. Le groupe emploie 100 000 personnes à travers le monde, qui se consacrent spécifiquement à l'efficacité énergétique.

ENGIE et BESIX estiment que leur réussite commune est le fruit de 10 années de partenariat fructueux dans la région du Golfe et continueront d'explorer les opportunités régionales pour unir leurs forces pour un succès durable.