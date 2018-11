Communiqué de presse 22 novembre 2018

ENGIE remporte deux nouveaux contrats long terme d'approvisionnement au

Mexique et au Chili et renforce son offre d'électricité verte

ENGIE a signé un contrat long terme d'achat d'électricité au Mexique pour fournir de l'énergie renouvelable au producteur d'acier Gerdau sur une période de 15 ans. L'électricité proviendra d'une centrale photovoltaïque de 130 MW actuellement développé par le Groupe à Sonora, situé au nord du pays. Elle alimentera Gerdau en électricité 100 % propre et à un prix compétitif, pour ses process industriels. Cette centrale, composée d'environ 400 000 panneaux solaires, devrait être opérationnelle fin 2019. Avec cette nouvelle construction,

ENGIE dépassera les 1 000 MW de capacité de production d'énergie renouvelable dans le pays, en exploitation ou en construction.

Le Groupe a également signé un contrat long terme d'achat d'électricité avec Nuevo Pudahuel, opérateur de l'aéroport de Santiago du Chili. Dans le cadre de cet accord, ENGIE fournira à l'aéroport 105 GWh par an d'électricité verte 100 % certifiée pendant 16 ans. Cela permettra de réduire les émissions de CO2 de l'aéroport de 35 700 tonnes par an.

Ces deux contrats font suite à d'autres accords signés par ENGIE en Amérique latine au cours des 12 derniers mois avec des entreprises opérant sur différents marchés : alimentation, biens de grande consommation, télécommunication, banque, services et construction. ENGIE continue de progresser dans sa stratégie de développement de solutions durables qui contribuent à un progrès harmonieux.

Philip De Cnudde, Directeur général d'ENGIE en Amérique latine, a déclaré : « Ces deux contrats illustrent clairement notre stratégie visant à fournir de l'énergie renouvelable à des clients B2B dans le cadre de notre offre de solutions clients en Amérique latine. »

Pierre Chareyre, Vice-président exécutif d'ENGIE, responsable des Business Units Global Energy Management et Amérique latine, a déclaré : « ENGIE est très fier d'exploiter ce marché naissant de contrats d'approvisionnement long terme et de fournir une énergie propre directement à ses clients. Ces deux nouveaux accords sont pleinement alignés sur l'objectif stratégique du Groupe, qui est de poursuivre le développement de projets d'énergie renouvelable et de renforcer sa présence en Amérique latine, une région qui offre de grandes perspectives de croissance. »

La Business Unit Amérique latine d'ENGIE est présente sur les secteurs de production et de transport d'électricité, de transport et de distribution de gaz, de fourniture d'énergie et de services. Le Groupe accélère le développement de ses capacités d'énergies renouvelables

(solaire et éolien) et s'engage dans la création de solutions énergétiques innovantes tout en renforçant ses positions dans la mobilité verte et la production décentralisée d'énergie.

