Communiqué de presse 19 octobre 2018

ENGIE remporte un contrat important de rénovation et de gestion de bâtiments de l'Université de Kingston à Londres

ENGIE a été sélectionné par l'Université de Kingston à Londres pour un projet majeur de rénovation de logements étudiants. D'un montant total de 195 millions de livres (environ 222 millions d'euros), le contrat intègre également la gestion et le suivi des consommations d'énergie des différents sites concernés. ENGIE fera appel à des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et offrir aux étudiants un cadre de vie plus durable.

Un montant de 55 millions de livres (environ 63 millions d'euros) sera dédié aux travaux de modernisation et rénovation des logements étudiants existants, soit 1 332 chambres au sein des résidences universitaires de Kingston Hill et Seething Wells. Les travaux devraient commencer en juin 2019 et s'achever en août 2021. 140 millions de livres (environ 159 millions d'euros) seront consacrés, sur 50 ans, à la gestion des installations, ou facility management (FM). ENGIE assurera le facility management également durant la phase de rénovation. ENGIE prendra par ailleurs une part au capital de la société de projet constituée pour le contrat de facility management sur 50 ans, aux côtés du fonds d'investissement Equitix spécialisé dans les infrastructures.

Les opérations de facility management d'ENGIE porteront notamment sur la gestion du mobilier (lits, bureaux…) et le remplacement d'équipements si nécessaire (câblage des ascenseurs…). ENGIE sera également présent aux côtés des étudiants en assurant par exemple des services d'accueil ou d'entretien des parties communes. Les équipes mettront aussi à la disposition des étudiants un réseau Wi-Fi haut débit et des services informatiques de qualité.

Judith Hartmann, Directrice générale adjointe d'ENGIE, en charge des Finances et des Business Units Royaume-Uni et Amérique du Nord, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir été choisis par l'Université de Kingston pour ce contrat, qui est une première pour ENGIE au Royaume-Uni. Ce succès est une preuve supplémentaire de l'aptitude de nos équipes à combiner leur expertise en matière d'énergie, de services et de rénovation afin de proposer des offres intégrées répondant aux attentes des clients du secteur public. Il illustre l'approche globale d'ENGIE visant à appréhender les besoins de ses clients à la fois dans leur intégralité et dans leur complexité. Le projet de l'Université de Kingston s'inscrit dans la stratégie

SIEGE SOCIAL D'ENGIE

Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France

engie.com

ENGIE - SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00

d'ENGIE qui vise à accompagner les autorités locales et le secteur public en général dans la planification, la conception et la gestion de leurs biens immobiliers et espaces publics, pour améliorer la vie de leurs utilisateurs. »

Au Royaume-Uni et en Irlande, ENGIE compte 17 000 employés, dans trois métiers clés : la production et la fourniture d'énergie, la gestion des installations et la rénovation. Le Groupe est présent sur le marché des clients particuliers, des entreprises et des collectivités locales.

A propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de l'énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d'électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d'énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès à l'énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d'énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs.

Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s'appuient sur les technologies digitales. Au- delà de l'énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d'imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd'hui des solutions d'avenir.

Chiffre d'affaires 2017 : 65 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). Pour en savoir plus : www.engie.com

Contact presse Groupe ENGIE : Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35

Contact relations investisseurs : Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29

Courrier électronique : engiepress@engie.com

Courrier électronique : ir@engie.com

ENGIEgroup

SIEGE SOCIAL D'ENGIE

Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France

engie.com

ENGIE - SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00