ENGIE : renforce sa position dans les énergies renouvelables en Espagne

GE Renewable Energy sera le fournisseur des 91 éoliennes, avec un contrat de service de maintenance complet sur 20 ans. De plus, Aldesa, Eiffage et Elecnor sont les entreprises chargées de l'exécution des travaux de génie civil. Le projet est soutenu par un financement- relais assuré par JP Morgan, Santander Corporate & Investment Banking et Sabadell.

«Avec le Projet Phoenix, ENGIE Espagne franchit une étape importante en se positionnant clairement sur des projets et des marchés stratégiques, comme les énergies renouvelables, avec des modèles de gestion innovants permettant d'offrir une proposition globale et durable adaptée à chaque client. Associé au Projet GOYA, le projet Phoenix illustre parfaitement la stratégie d'ENGIE en matière d'investissement dans des projets de haut niveau. »

La construction s'accompagnera de la création de plus de 800 emplois pendant la phase de construction et environ 50 emplois permanents supplémentaires lorsque les parcs entreront en exploitation. Ces parcs éoliens généreront environ 1 000 GWh d'énergie verte par an. Le projet Phoenix fait partie d'un plan lancé par le gouvernement espagnol en mai 2017 pour développer les énergies renouvelables. Au total 3 000 MW de capacités ont été vendues aux enchères.

À propos d'ENGIE Espagne

Avec plus de 2 200 spécialistes qualifiés en Espagne, ENGIE est le partenaire énergétique stratégique de ses clients et contribue à la création de valeur de leurs activités. ENGIE Espagne conçoit, exploite et entretient leurs installations et assure l'approvisionnement en énergie nécessaire à chaque étape. Les contrats de long terme pour assurer l'alimentation de ses clients en énergie renouvelable participent de cette stratégie. ENGIE Espagne propose à ses clients les meilleures solutions intégrées adaptées à leurs besoins, grâce aux connaissances acquises par son vaste réseau d'experts en énergie et services multi- techniques. ENGIE s'est également engagé à maximiser les économies de ses clients et à réduire leur impact environnemental grâce à l'efficacité énergétique.

À propos d'ENGIE

Notre groupe est une référence mondiale en énergie et en services à faible émission de CO2. Pour répondre à l'urgence du changement climatique, nous avons pour ambition de devenir le leader mondial pour la transition zéro carbone de nos clients, en particulier les entreprises et les collectivités locales. Nous nous appuyons sur nos cœurs de métier (énergie renouvelable, gaz, services) pour proposer des solutions clés en main compétitives sous forme de « service tout compris ».

Nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos actionnaires forment une communauté de bâtisseurs imaginatifs, qui agissent chaque jour pour un progrès plus harmonieux.

Chiffre d'affaires 2018 : 60,6 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

Contact Presse au siège d'ENGIE : Contact relations investisseurs : Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35 Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29 Courrier électronique : engiepress@engie.com Courrier électronique : ir@engie.com

ENGIE en España

C/ Torrelaguna 79. 28043 MADRID - ESPAGNE

Tél. + 34 91 310 62 70 - Fax + 34 91 575 26 38