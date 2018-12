Communiqué de presse 19 décembre 2018

ENGIE renforce sa position de leader des services techniques aux bâtiments en Allemagne grâce à l'acquisition d'OTTO

Luft-und-Klimatechnik

• ENGIE Deutschland se renforce avec l'acquisition d'un acteur de premier plan de la ventilation et de la climatisation, des technologies de refroidissement et de la gestion automatisée des bâtiments

• L'acquisition permettra l'intégration de 700 salariés, comprenant des installateurs qualifiés

ENGIE Deutschland GmbH a signé un contrat de cession d'actions pour l'acquisition du spécialiste des technologies et des services, OTTO Luft-und Klimatechnik GmbH & Co. KG

(« OTTO »). Cette acquisition reste soumise à l'approbation de l' autorité de la concurrence compétente.

Forte d'une réussite de plus de 50 ans, OTTO compte parmi les sociétés spécialisées les plus renommées dans le domaine des installations et des services de ventilation en Allemagne.

Ayant son siège à Bad Berleburg, la société est présente dans toute l'Allemagne et travaille pour des clients de l'industrie, du commerce et des administrations publiques.

Le portefeuille d'OTTO comprend des solutions de systèmes de ventilation et de climatisation pour les immeubles de bureaux et les usines , ainsi que des salles blanches et une gamme de services de maintenance. Outre ses compétences en matière d'ingénierie et de planification, la société apporte une forte valeur ajoutée dans le domaine de l'installation et de l'assemblage grâce à l'expertise de son personnel. OTTO emploie 700 personnes et enregistrera un chiffre d'affaires annuel d'environ 120 millions d'euros en 2018 (estimation).

En Allemagne, ENGIE, avec ses 4 000 salariés, est présente sur toute la chaîne de valeur de l'énergie et propose des solutions techniques, énergétiques et de service innovantes à ses clients des secteurs industriels et commercial et public. ENGIE est également présente dans la vente d'énergie aux particuliers dans le cadre de ses partenariats avec des régies municipales (Stadtwerke). ENGIE produit de l'électricité et de la chaleur à partir de sources

renouvelables, telles que des parcs éoliens terrestres, des centrales hydroélectriques mais aussi à partir de centrales classiques. ENGIE est également opérateur de stockages d'énergie et joue un rôle de gestionnaire d'énergie en proposant des contrats d'achat d'énergie verte à des clients industriels. Enfin, ENGIE propose des services d'ingénierie et de conseil pour des projets d'infrastructures complexes dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de l'énergie hydroélectrique ainsi que de la construction et des transports. Le chiffre d'affaires total en 2017 s'est élevé à 2,66 milliards d'euros.

Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'ENGIE qui vise à renforcer ses positions dans les services aux bâtiments ainsi que ses capacités de conception, de planification et d'exécution. Cette transaction dynamisera immédiatement la croissance d'ENGIE sur ce segment du marché allemand.

A propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de l'énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d'électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d'énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès à l'énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d'énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs.

Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s'appuient sur les technologies digitales. Au- delà de l'énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d'imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd'hui des solutions d'avenir.

Chiffre d'affaires 2017 : 65 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). Pour en savoir plus : www.engie.com

