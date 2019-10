Communiqué de presse 3 octobre 2019 ENGIE renforce son ancrage local en Belgique et revoit la gouvernance d'Electrabel pour plus d'ouverture Johnny Thijs et Etienne Denoël rejoignent le conseil d'Administration d'Electrabel SA en qualité d'administrateurs externes. Johnny Thijs devient Président du Conseil. La Belgique constitue l'un des pays clé pour ENGIE qui souhaite en faire un territoire champion de l'efficacité énergétique. Premier producteur d'énergie verte du pays, premier fournisseur d'énergie et premier acteur de l'efficacité énergétique vers les clients professionnels et institutionnels, ENGIE, est le mieux positionné pour concrétiser cette ambition au service de la Belgique et des Belges. Pour mieux contribuer aux enjeux climatiques et énergétiques du pays et améliorer localement son efficacité, ENGIE adapte la gouvernance d'Electrabel pour la doter de plus d'ouverture et lui permettre de développer encore plus son ancrage local. Les organes d'Electrabel SA ont désigné ce jeudi 3 octobre 5 nouveaux administrateurs dont 2 personnalités externes. Johnny Thijs et Etienne Denoël rejoignent le Conseil en qualité d'administrateurs externes d'Electrabel SA. Johnny Thijs devient Président du Conseil d'Administration. Philippe Van Troeye est l'Administrateur Délégué d'Electrabel SA. La présence de Johnny Thijs et d'Etienne Denoël au sein des instances d'Electrabel permettra l'entreprise d'être plus largement encore tournée vers l'extérieur et de renforcer le dialogue entre l'entreprise et ses parties prenantes. Ces deux personnalités sont complémentaires.

Elles ont la volonté affirmée de renforcer le rôle d'Electrabel SA, filiale à 100% d'ENGIE, dans sa contribution aux enjeux climatiques et énergétiques du pays. Pour Isabelle Kocher, Directrice Générale d'ENGIE : « L'ambition d'ENGIE est de devenir un leader de la transition zéro carbone en offrant à ses clients des solutions innovantes, sur- mesure, et financées. La Belgique est un pays historique mais surtout un pays d'avenir pour le Groupe car il rassemble l'ensemble de nos expertises. C'est un territoire crucial où les synergies se sont intensifiées ces dernières années et où nous sommes convaincus que le potentiel en matière d'efficacité énergétique est immense. Je salue chaleureusement l'arrivée de Johnny Thijs et d'Etienne Denoël en qualité d'administrateurs externes d'Electrabel SA.

Leur grande expérience professionnelle et leur sensibilité aux réalités de la vie économique et sociale belge seront d'une grande utilité à Electrabel pour mieux faire comprendre sa mission en Belgique ». Johnny Thijs, Président du Conseil d'Administration d'Electrabel : « Je rejoins avec enthousiasme le Conseil d'Administration d'Electrabel en qualité de Président. En Belgique, le défi de l'efficacité énergétique est gigantesque. Or, je suis convaincu qu'Electrabel peut permettre à ses clients belges de faire la différence et être un partenaire de référence pour permettre au pays et à ses Régions d'atteindre leurs objectifs climatiques et énergétiques. Nouvelles capacités renouvelables, mobilité, solutions adaptées pour les électro-intensifs sont quelques-uns des axes sur lesquels Electrabel comptent résolument avancer ». Etienne Denoël, Administrateur d'Electrabel : « Renforcer l'ancrage local d'ENGIE et de ses filiales ne pourra se faire qu'en améliorant le dialogue avec les parties prenantes. C'est dans cet esprit d'ouverture et de dynamique que je rejoins le Conseil d'Administration d'Electrabel. Aujourd'hui, les entreprises ne sont plus seulement des acteurs économiques. Elles ont le rôle de faire avancer le pays, de répondre - notamment via la recherche et l'innovation - aux défis qui s'y présentent et de créer un maillage étroit avec l'ensemble des acteurs sociaux ». Biographies Johnny THIJS Johnny Thijs a démarré sa carrière en marketing & sales au sein de groupes de renom actifs dans la grande consommation et la grande distribution tels que Rothmans Int., Master Foods et Kraft Jacobs Suchard. Il a rejoint le groupe Interbrew (devenu AB Inbev) en 1991, et y occupa le rôle de CEO Europe, Afrique et Asie Pacifique dès 1995. En 2002 il devient CEO de la Poste belge (devenue BPost). Il redresse l'entreprise avec succès, conduit une privatisation partielle en 2006, suivie d'une introduction en bourse en 2013. Il quitte BPost en 2014 et devint administrateur de plusieurs sociétés cotées et privées.Il est actuellement Président du Conseil d'Administration de Recticel, Corealis, Golazo et d'Hospital Logistics et administrateur de H. Essers. Il est également conseiller de CVC et Lazard Benelux. Il est ingénieur commercial de l'université d'Hasselt.

Etienne Denoël Etienne Denoël est directeur émérite de la société de consultance McKinsey, société pour laquelle il a travaillé de 1987 à 2018 comme conseiller d'entreprises privées et d'institutions publiques. Il a mené plusieurs missions dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et des services, en Europe et en Amérique du Nord. En 2000, il a fondé le McKinsey Solutions, Research and Knowledge Center, installé en Belgique (Louvain-la-Neuve). Depuis 2007, il s'est également mobilisé pour l'enseignement en soutenant de multiples initiatives telles que l'ASBL Teach For Belgium, la Fondation pour l'Enseignement ou encore la démarche du Pacte pour un Enseignement d'Excellence, démarche portée par le gouvernement et les acteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. En septembre 2018, il a quitté McKinsey pour devenir administrateur-délégué de l'ASBL Agir pour l'Enseignement. De 1984 à 1986, il a travaillé comme ingénieur de recherches dans les domaines de l'Intelligence Artificielle et des Systèmes Experts au sein de l'entreprise Philips. Ingénieur civil électricien de l'Université Catholique de Louvain (1978-1983), il est titulaire de trois maîtrises complémentaires : Master of Science in Electrical Engineering, University of Southern California, Los Angeles (1983-1984)

(1983-1984) Licence Spéciale en Gestion, Université Libre de Bruxelles (1984-1986)

Master of Science in Engineering & Economic Systems, Stanford University, Palo Alto (1986- 1987) Il est Fellow de la Fondation Francqui et de la Belgian American Educational Foundation (BAEF).

Communiqué de presse 03 octobre 2019 Composition du Conseil d'Administration d'Electrabel SA Johnny Thijs, Président du CA

Philippe Van Troeye, Administrateur Délégué

Paulo Almirante

Pierre Chareyre

Etienne Denoël

Judith Hartmann

Cedric Osterrieth

Thierry Saegeman

Thierry Saegeman

Patrick van der Beken A propos d'ENGIE Nous sommes un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l'urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure. Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d'Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux. Chiffre d'affaires en 2018 : 60,6 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). A propos d'Electrabel Electrabel, filiale du groupe ENGIE, est le premier énergéticien du marché Belge. Sur ce marché, elle est active dans les métiers de la production d'électricité, la vente d'électricité et de gaz naturel et des services à l'énergie. L'entreprise offre à ses 2,7 millions de clients résidentiels, professionnels et industriels des solutions énergétiques innovantes à valeur ajoutée ainsi que des services sur mesure. Electrabel dispose en Belgique d'un parc de production local et diversifié de 9 700 MW. Il est composé d'installations qui fonctionnent à base de sources renouvelables, de centrales classiques et nucléaires. Le taux d'émission de gaz à effet de serre de son parc de production est un des plus bas d'Europe. L'entreprise est le plus grand producteur d'énergie verte du pays avec une capacité en énergie renouvelable de 681 MW.