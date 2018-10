ENGIE : réorganise son pôle Recherche, Développement et Innovation

Communiqué de presse 3 octobre 2018

ENGIE réorganise son pôle

Recherche & Technologie et Innovation

Thierry Lepercq, jusqu'à présent Directeur général adjoint d'ENGIE chargé de la Recherche &

Technologie et de l'Innovation, rejoint TerraWatt Initiative en qualité de Directeur exécutif à compter du 1er octobre 2018.

Thierry Lepercq a intégré l'équipe dirigeante d'ENGIE en mai 2016, dans le cadre du lancement du plan de transformation du Groupe, pour travailler sur la structuration et le déploiement d'une dynamique d'innovation qui s'est concrétisée notamment par plusieurs acquisitions structurantes. Cette mission étant accomplie, Thierry Lepercq quitte ENGIE pour mettre son expérience entrepreneuriale et son expertise dans le domaine des énergies renouvelables au service de TerraWatt Initiative.

Créée en décembre 2015 au moment de la COP21 et présidée par Isabelle Kocher, Directrice générale du Groupe ENGIE, TerraWatt Initiative est une organisation mondiale à but non-lucratif, qui répond à l'appel des États membres de l'Alliance Solaire Internationale (ISA) en faveur de la création d'un « térawatt de capacités solaires » d'ici à 2030.

Thierry Lepercq aura pour mission de fixer et de mettre en œuvre les priorités stratégiques de TerraWatt Initiative afin d'accélérer son développement, en coopération étroite avec l'ensemble des parties prenantes de l'organisation et des collectivités géographiques des pays du Sud. Isabelle Kocher a déclaré : « Je suis très heureuse que le Groupe ait pu bénéficier des qualités d'entrepreneur de Thierry Lepercq, ainsi que de sa connaissance fine des nouvelles technologies de la transition énergétique. Je suis convaincue que TerraWatt Initiative franchira avec lui une nouvelle étape dans son rôle d'appui au déploiement mondial des énergies renouvelables. »

Thierry Lepercq a déclaré : « Je me réjouis de rejoindre et d'accompagner TWI et ses équipes, qui travaillent au quotidien pour mettre en place les mécanismes réglementaires et financiers permettant de déployer des projets solaires et de jouer ainsi un rôle moteur avec les différentes parties prenantes institutionnelles et gouvernementales pour faciliter le financement de centaines de milliards d'euros d'infrastructures propres partout dans le monde. »

Thierry Lepercq est diplômé de HEC Paris. Il est l'ancien Président-Directeur général de Solairedirect, société qu'il a cofondée en 2006 et qui a été acquise par ENGIE en 2015. Thierry Lepercq a rejoint le

Comité Exécutif du Groupe en mai 2016 en tant que Directeur général adjoint chargé de la Recherche & Technologie et de l'Innovation.

Shankar Krishnamoorthy, Directeur général adjoint d'ENGIE, chargé de la Stratégie, du Business Development Oversight, des 5 Métiers, de Tractebel et d'ENGIE Solar est désormais également en charge de la

Recherche & Technologie et de l'Innovation.

Dr. Michael Webber est nommé Directeur Scientifique et Technologique d'ENGIE, à compter du 1er janvier 2019. Il rapportera à Shankar Krishnamoorthy, Directeur général adjoint du Groupe.

Dr. Michael Webber, 47 ans, est titulaire d'un Bachelor of Science et d'un Bachelor of Arts de l'Université du Texas, à Austin, ainsi que d'un Master of

Science et d'un Doctorat en génie mécanique obtenus à l'Université de

Stanford. Il est entré à l'Université du Texas à Austin en 2006 en qualité de Directeur associé du Center for International Energy and Environmental Policy, rattaché à la Jackson School of Geosciences. Il est devenu co-directeur en 2009 du Clean Energy Incubator de l'Université. En 2013, il a été nommé Directeur adjoint de l'Institut de l'énergie de l'Université.

Dr. Michael Webber exerçait jusqu'à présent en qualité de maître de conférences au sein du Département de génie mécanique de l'Université du Texas, ainsi qu'en qualité de Josey Centennial Fellow dans les ressources énergétiques.

Il est l'auteur de plus de 400 publications et détient 4 brevets. Par ailleurs, il siège au comité consultatif de la revue Scientific American. Par ses publications, ses initiatives, ses enseignements, Dr. Michael E. Webber forme les leaders du monde de l'énergie avec le souci constant de faire converger les mondes de l'ingénierie, de la politique et du développement commercial.

Le comité exécutif d'ENGIE se compose désormais de :

- Isabelle Kocher, Directrice générale

- Paulo Almirante, Directeur des Opérations et Directeur général adjoint, chargé des Business Units Génération Europe, Brésil, Europe du Nord, du Sud et de l'Est, Moyen-Orient, Asie du Sud et Centrale, Turquie et de la Responsabilité Sociétale et Environnementale

- Franck Bruel, Directeur général adjoint, chargé des Business Units France BtoB et Hydrogène renouvelable

- Ana Busto, Directrice générale adjointe, chargée de la Marque et de la Communication

- Pierre Chareyre, Directeur général adjoint, chargé des Business Units Global Energy Management et Amérique latine et de la présidence du Comité des Risques Commodités

- Pierre Deheunynck, Directeur général adjoint, chargé des ressources humaines Groupe, de Global Business Support, de la Transformation, de Global Care et de l'Immobilier du Groupe

- Judith Hartmann, Directrice générale adjointe, chargée des Finances et des Business Units Royaume-Uni et Amérique du Nord

- Didier Holleaux, Directeur général adjoint, chargé des Business Units Elengy, GRDF, GRTgaz, Storengy, Asie-Pacifique, Chine et GTT, et de la direction Sourcing Stratégique & Achats, des Projets Industriels et du Développement Nucléaire

- Shankar Krishnamoorthy, Directeur général adjoint, chargé de la Stratégie, du Business Development Oversight, de la Recherche & Technologie, de l'Innovation, des 5 Métiers, de Tractebel et d'ENGIE Solar

- Yves Le Gélard, Directeur général adjoint, chargé du Digital et des Systèmes d'Information du Groupe

- Pierre Mongin, Directeur général adjoint, Secrétaire général, chargé des Business Units Afrique, Benelux, France Renouvelables, France Réseaux et France BtoC et de la coordination de la sûreté nucléaire.

A propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de l'énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d'électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d'énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions

clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès à l'énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuli ers, entreprises et collectivités des solutions de production d'énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux

collectifs.

Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s'appuient sur les technologies digitales. Au-delà de l'énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. Notre

ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d'imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd'hui des solutions d'avenir.

Chiffre d'affaires 2017 : 65 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100,

Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). Pour en savoir plus : www.engie.com

Contact presse Groupe ENGIE : Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35

Contact relations investisseurs : Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29

Courrier électronique : engiepress@engie.com

Courrier électronique : ir@engie.com

ENGIEgroup

