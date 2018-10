ENGIE : serait bien parti pour acquérir pour les gazoducs de Petrobras

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Engie et le fonds de pension canadien CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) prévoient de proposer 9 milliards de dollars pour acquérir le réseau de gazoducs du brésilien Petrobras, a révélé Bloomberg. Petroleo Brasileiro finalise actuellement les termes de la transaction avec Engie et CDPQ. La compagnie brésilienne envisage de lancer ensuite une seconde phase de cessions dont les termes devront être acceptés par Engie.En avril, le fonds souverain des Emirats arabes unis, Mubadala Development, dans un consortium créé avec EIG Global Energy Partners, et Macquarie Group, avaient formulé deux offres distinctes, indique Bloomberg.Le réseau de gazoducs de 4 500 kilomètres, Transportadora Associada de Gas, ou TAG, couvre dix États du nord-est du Brésil. Il est mis en vente dans le cadre d'une campagne plus vaste de Petrobras visant à vendre 21 milliards de dollars d'actifs pour alléger sa dette. Si la transaction se réalise, il s'agirait du plus grand désinvestissement de l'entreprise à ce jour.Engie, dont l'offre initiale de 8 milliards de dollars, dettes comprises, était déjà la plus élevée, a l'intention de relever son offre pour l'emporter à un moment où le coût de financement est bas.De son côté, Petrobras entend conclure l'opération cette année, mais son plan de cessions d'actifs reste incertain.En juillet en effet, Ricardo Lewandowski, un juge de la Cour suprême, a statué que la vente de tout actif d'une entreprise publique, y compris les filiales, devait être approuvée par le Congrès.Petrobras tentera de reprendre les négociations sur la vente TAG sans attendre la décision finale du tribunal, a rapporté le journal Valor le 10 octobre.En 2017, Petrobras a vendu Nova Transportadora do Sudeste, un réseau de pipelines similaire mais plus petit dans le sud-est du Brésil, à un consortium dirigé par Brookfield Asset Management pour 5,2 milliards de dollars.