ENGIE signe un partenariat avec Greater Springfield pour en faire l'une des premières villes à énergie positive d'Australie

ENGIE et Springfield City Group, l'agence publique d'aménagement et planification de l'agglomération de Greater Springfield, en Australie, ont signé ce jour un accord stratégique majeur sur 50 ans. Le partenariat vise à transformer cette agglomération située à 30 km de Brisbane, dans l'Etat du Queensland, en un territoire intelligent à bilan énergétique neutre.

Avec une population de près de 40 000 habitants et des politiques de développement innovantes axées sur la santé, l'éducation et les nouvelles technologies, l'agglomération de Greater Springfield a été élue en 2010 ville disposant du meilleur plan de développement urbain au monde par la Fédération internationale de l'immobilier.

Selon l'accord signé sur 50 ans, les investissements seront essentiellement consacrés au développement d'infrastructures de production d'énergie renouvelable et de stockage, de réseaux de froid et de chaleur, de solutions de mobilité verte, de technologies numériques mais aussi de solutions d'efficacité énergétique permettant de consommer mieux et moins. La création d'un centre de recherche et innovation est également prévue.

L'objectif de Greater Springfield de devenir une ville à énergie positive signifie que, d'ici 2038, les six quartiers qui constituent l'agglomération produiront plus d'énergie qu'elles n'en consommeront.

A l'occasion de la signature du partenariat, Didier Holleaux, Directeur général adjoint d'ENGIE, a déclaré : « Le partenariat entre ENGIE et Springfield City Group permettra de proposer aux habitants de l'agglomération un meilleur cadre de vie, plus sûr et efficient. D'ici 2050, 70 % de la population mondiale sera concentrée dans les villes. A travers son programme "Better Cities TODAY", ENGIE est à la pointe du développement de solutions visant à faire face aux enjeux environnementaux, économiques et sociétaux issus de cette forte croissance urbaine. Notre partenariat avec Greater Springfield est le premier projet "Better Cities TODAY" d'ENGIE en

Australie. Je suis fier que notre savoir-faire mondial dans l'énergie, et notamment dans les réseaux de chaleur et de froid, ait été choisi pour contribuer à l'aménagement visionnaire de cette agglomération et au bien-être de ses habitants. »

Maha Sinnathamby, fondateur et précurseur de Greater Springfield, a déclaré que cette alliance de long-terme avec ENGIE était parfaitement alignée avec la dynamique d'innovation et de planification à long terme permettant à sa ville de connaître une croissance rapide et de contribuer de manière significative à l'économie de l'Etat et du pays.

SIEGE SOCIAL D'ENGIE

Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France

engie.com

ENGIE - SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00

« Ce projet d'aménagement revêtant une importance nationale, il est de notre devoir et de notre responsabilité de le mener à bien pour qu'il serve d'exemple à suivre », a-t-il commenté. « L'attention particulière portée au développement de solutions efficaces et durables de production et stockage d'énergie, intégrées aux territoires, n'a jamais été aussi élevée, à la fois pour l'Australie et pour nous-mêmes. Je suis convaincu qu'ENGIE nous aidera à devenir une référence mondiale en matière de solutions innovantes pour 'smart city'*. »

Le défi est d'autant plus important que la population de Greater Springfield devrait tripler dans les 20 prochaines années. Il est ainsi prévu de construire dans le quartier d'affaires central 2,6 millions de mètres carrés de locaux à usage mixte ainsi que 22 850 appartements.

Pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, Springfield City Group a décidé de conclure une alliance stratégique avec ENGIE qui permettra d'identifier puis de mettre en œuvre, ensemble, les solutions les plus adaptées.

