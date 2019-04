ENGIE : soutient 8 athlètes des équipes de France olympiques dans leur préparation jusqu'en 2020

«ENGIE est très fier d'adhérer au Pacte de Performance pour la seconde fois et ainsi accompagner 8 athlètes de haut niveau dans leur quête d'une médaille pour les prochains Jeux Olympiques à Tokyo en 2020. ENGIE leur offre ce supplément d'énergie qui va leur permettre d'attaquer plus sereinement ce nouveau défi. Les collaborateurs du Groupe se joignent à moi pour leur exprimer tout notre soutien » assure Isabelle Kocher, Directrice Générale d'ENGIE.

Mis en place dès 2014 par le ministère des Sports, le Pacte de Performance vise à soutenir le double projet sportif et professionnel des athlètes en lice pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Adhérent de la première heure, ENGIE s'était alors engagé auprès de 5 athlètes afin de leur permettre de se qualifier et de préparer l'échéance olympique de Rio (Brésil). Quatre ans après, ENGIE, partenaire majeur du sport français depuis plus de 27 ans, s'engage à nouveau. En signant ce nouveau Pacte de Performance, le Groupe réaffirme son soutien financier à ces 8 sportifs de l'équipe de France olympique. Cela représente 20 000 euros par an et par athlète pendant 2 ans1.

ENGIE est engagé dans une stratégie visant à devenir le leader de la transition zéro-carbone. L'expérience du Groupe à travers le monde montre que la transition a besoin de s'appuyer sur des communautés humaines dynamiques et un tissu social riche, auxquels le sport contribue. Notre soutien au sport et à ses valeurs s'inscrit donc dans notre engagement pour un progrès harmonieux.

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l'urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure.

Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d'Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.

Chiffre d'affaires en 2018 : 60,6 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

