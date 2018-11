Communiqué de presse

23 Novembre 2018

ENGIE va créer une plateforme de données et de modélisation 3D pour la région Île-de-France appelée « Smart Plateforme 2030 »

Le Conseil régional d'Île-de-France a décidé de confier à ENGIE la « conception, la mise en œuvre et l'accompagnement dans le déploiement d'une plateforme de données territoriales et de modélisation 3D pour la Région et l'écosystème francilien ». Cet appel d'offres s'inscrit dans le programme Smart Région qui vise, d'ici 3 ans, à faire de l'Île-de-France la région européenne leader dans les usages innovants et numériques.

Avec ses filiales SIRADEL et ENGIE Ineo, ENGIE va donc concevoir et piloter cette plateforme nommée Smart Plateforme 2030. Flexible et évolutive, ce véritable « double numérique » 3D de la Région sera ouvert afin de favoriser le partage des données, qu'elles soient publiques ou privées. Ce dispositif permettra également l'immersion au cœur des réalisations futures, à chaque utilisateur - citoyen, décideur ou entreprise - de visualiser virtuellement dans des conditions optimales, les réalisations futures de la Région. C'est un projet d'une ampleur inédite : aucun autre outil ne couvre un territoire français aussi vaste que celui de l'Île-de-

France avec des services innovants de ce type.

La modélisation 3D constitue aujourd'hui un outil essentiel pour visualiser l'impact de diverses transformations du territoire, comme par exemple prévoir l'emplacement de panneaux solaires pour améliorer leurs performances ou simuler des conditions de mobilité ou de pollution atmosphérique selon différents scénarios. De nombreux cas d'utilisation seront développés et adaptés en fonction des besoins et orientations de la Région dans une logique de co-construction, notamment dans ses projets d'aménagement urbain, de gestion des risques, de lutte contre la pollution et les disparités socio-économiques ou spatiales.

Pour Yves Le Gélard, Directeur Général Adjoint du Groupe ENGIE et Président de SIRADEL « ce contrat illustre parfaitement l'approche d'ENGIE : combiner un des savoir-faire historiques du Groupe - à savoir sa compréhension intime des territoires et de ses enjeux - et sa forte expertise dans les technologies numériques de pointe, dans les domaines des logiciels et de la donnée ».

SIRADEL est le premier producteur national privé de données géographiques 3D (gestion, visualisation, simulation) et le leader national de calcul de cartes de couverture des réseaux radio mobiles. ENGIE Ineo, créateur de solutions pour les villes et territoires connectés est un intégrateur reconnu de systèmes numériques et un expert dans les domaines du Big Data et de l'hypervision. Cette complémentarité est renforcée par le fait que les deux entités travaillent

ensemble au quotidien sur des projets similaires de développement de plateformes digitales corporate, ce qui facilite la mise en place et le succès d'un projet ambitieux par son calendrier, par l'envergure des fonctionnalités exigées, par son business model innovant et par les enjeux liés à la gouvernance de la donnée.

A propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de l'énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d'électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d'énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès à l'énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d'énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs.

Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s'appuient sur les technologies digitales. Au- delà de l'énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d'imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd'hui des solutions d'avenir.

Chiffre d'affaires 2017 : 65 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). Pour en savoir plus : www.engie.com

A propos de SIRADEL

SIRADEL est mandataire du groupement pour le projet de conception, de mise en œuvre et d'accompagnement dans le déploiement d'une plateforme de données territoriales et de modélisation 3D pour la Région Île-de-France et l'écosystème francilien. SIRADEL, filiale du groupe ENGIE, fournit à l'échelle mondiale des solutions innovantes pour optimiser la transformation durable et harmonieuse des villes et des territoires. Les produits de SIRADEL combinent un savoir-faire unique dans le domaine de la modélisation 3D, de l'édition de logiciels, de la simulation en 3D de phénomènes physiques (couverture radio, qualité de l'air, potentiel solaire, mobilité, performance énergétique…) et de la visualisation 3D.

