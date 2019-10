Communiqué de presse 29 octobre 2019

ENGIE va explorer des solutions d'efficacité énergétique

pour les bâtiments industriels de Singapour

ENGIE, un leader mondial des services énergétiques, et JTC, principal promoteur industriel de Singapour, annoncent la signature d'un protocole d'accord. Cet accord encadre l'engagement des deux entreprises à mener des activités de recherche et développement (R&D) conjointes et à réaliser de tests dans le domaine des solutions énergétiques propres dans les bâtiments industriels de JTC.

ENGIE mettra à profit ses technologies de pointe et son expertise en matière de recherche pour créer et élaborer des solutions environnementales en vue de réduire le coût du cycle de vie, accroître la productivité et améliorer la durabilité et la résilience du paysage industriel de Singapour.

Shankar Krishnamoorthy, Directeur Général Adjoint d'ENGIE en charge de la Stratégie & Innovation déclare : « Les solutions clients visant à soutenir la neutralité carbone des bâtiments sont au cœur de la stratégie d'ENGIE vers une transition zéro carbone. Nous sommes impatients de collaborer avec JTC afin de renforcer les efforts déployés par Singapour en matière d'efficacité énergétique. »

Avec 110 000 collaborateurs dans le monde entier qui travaillent sur l'efficacité énergétique, ENGIE accélère la transition zéro carbone de ses clients.

JTC supervise plus de 80 % des bâtiments industriels du pays et près de 6 millions de mètres carrés d'installations déjà construites à Singapour.

À propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l'urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure.

Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d'Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.

Chiffre d'affaires en 2018 : 60,6 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

