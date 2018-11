Communiqué de presse 9 novembre 2018

ENGIE va mobiliser 800 millions d'euros dans les cinq prochaines années pour développer les gaz verts en France

A l'occasion de l'inauguration ce jour de l'unité de méthanisation de Beauce

Gâtinais Biogaz (BGB), en présence de François de Rugy, Ministre d'État, Ministre de la Transition écologique et solidaire, Isabelle Kocher, Directrice

Générale d'ENGIE annonce que 800 millions d'euros seront mobilisés dans les 5 prochaines années pour développer les gaz verts, nouvelle filière française d'excellence, créatrice de valeur et d'emplois en France. Ce plan permettra de conforter l'objectif - inscrit dans la Loi de transition énergétique pour la croissance verte - de 10 % au moins de gaz vert injecté dans les réseaux à horizon 2030.

ENGIE se positionne sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière biométhane : du développement des projets, en étroite collaboration avec les agriculteurs, jusqu'à la vente aux clients finaux. ENGIE et ses partenaires mobiliseront ainsi 2 milliards d'euros d'ici à 2030 pour un volume de 5 TWh/an de biométhane produit à cet horizon.

Le Groupe a pour ambition d'accompagner l'industrialisation de la filière pour baisser les coûts d'environ 30 à 40 % d'ici à 2030 et atteindre la parité avec le gaz naturel. ENGIE se concentre sur la standardisation, la massification et la digitalisation des projets et prévoit de mener des actions concrètes auprès des fournisseurs afin de faciliter leur montée en puissance sur le marché. Cette industrialisation permettra l'émergence de PME à vocation nationale et contribuera à renforcer la part des technologies françaises dans les projets.

L'installation Beauce Gâtinais Biogaz, située dans la région Centre-Val de Loire, réalisée en partenariat avec les acteurs du monde agricole, est un parfait exemple d'un progrès harmonieux défendu par ENGIE et axé sur le développement des territoires.

Cette installation produira chaque année 23 GWh de biométhane soit l'équivalent de la consommation en eau chaude et en chauffage de 1 750 foyers. Les matières traitées par le méthaniseur sont principalement constituées des co-produits agricoles d'origine végétale issus de la coopérative AgroPithiviers et des industries agroalimentaires locales et de fumiers équins. 20 000 tonnes d'engrais organiques seront également produites et mises à la disposition des agriculteurs de la coopérative AgroPithiviers.

SIEGE SOCIAL D'ENGIE

Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France

engie.com

ENGIE - SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00

Le chantier a débuté en mai 2017. Ce projet représente un investissement total de 10 millions d'euros.

Au cours de l'inauguration, Isabelle Kocher a déclaré : « Le gaz, progressivement verdi, aura toute sa place dans la trajectoire de décarbonation de notre pays, en complément d'autres sources de production d'énergie propre. Car ce gaz vert, décarboné, apporte avec lui des propriétés uniques qui en font l'associé naturel des énergies renouvelables électriques :

produit sur le territoire, facilement stockable, non-intermittent… Il sera un vecteur important de notre propre transition énergétique. »

A propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de l'énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d'électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d'énergies renouvelables, les infrastructures

énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès à l'énergie pour tous,

ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d'énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs.

Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s'appuient sur les technologies digitales. Au- delà de l'énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et

de travail. Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d'imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd'hui des solutions d'avenir.

Chiffre d'affaires 2017 : 65 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100,

FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). Pour en savoir plus : www.engie.com

En France, ENGIE dispose d'un parc de production d'électricité diversifié, de plus de 10 000 MW de puissance installée, dont plus de 70 % d'énergie renouvelable. ENGIE est leader dans l'éolien avec 1 900 MW de capacité

installée, leader dans le solaire avec une puissance de près de 1 200 MWc et leader alternatif dans la production hydroélectrique avec une capacité installée de 3 800 MW (chiffres à fin juillet 2018).

À propos d'AgroPithiviers

Pilier important de l'activité agricole de l'arrondissement de Pithiviers, la Coopérative agricole AgroPithiviers, créée avant-guerre, a su au long de son histoire, être l'outil commercial efficace des producteurs au nombre de 380 aujourd'hui. Collectant près de 200 000 T de céréales, et forte du savoir-faire des producteurs et de ses 50

collaborateurs, elle s'efforce au quotidien de concilier une production de qualité en quantité suffisante pour alimenter tous les segments de marché. Fournisseur de la meunerie de tradition française et de la malterie européenne, nombre de produits réputés en boulangerie et en brasserie ont dans leurs ingrédients de la farine ou du malt issus de la région BEAUCE GATINAIS au départ d'AgroPithiviers. Ces productions, à très grande majorité

SIEGE SOCIAL D'ENGIE

Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France

engie.com

ENGIE - SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00

sous chartes de productions ou cahiers des charges, sont mises en œuvre au travers d'itinéraires culturaux respectueux de l'environnement et totalement inscrits dans le développement durable.

A propos de la SICAP

Créée en 1920, la SICAP, société d'intérêt Collectif Agricole pour l'électricité est le concessionnaire de distribution d'électricité assurant l'alimentation de 26000 clients et intervenant sur 95 communes autour de Pithiviers. En complément de l'exercice de sa mission de service public, la SICAP investit dans des moyens de production d'énergie lui permettant de bénéficier de la dynamique du développement des énergies renouvelables mais également de disposer à terme de sa propre énergie et de se rendre ainsi moins dépendante des fluctuations des marchés. Ces moyens de production, acquis avec d'autres partenaires, sont composés de 8 centrales hydrauliques, 4 parcs éoliens et une centrale à cycle combiné gaz. Forte de ces expériences, la SICAP continue de développer des projets utilisant des énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, hydraulique) en privilégiant le financement participatif en cohérence avec la Loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte. Son implication dans

BGB la situe en droite ligne avec sa stratégie de développement d'énergies vertes.

Contact presse Groupe ENGIE :

Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35

Courrier électronique : engiepress@engie.com

ENGIEgroup

SIEGE SOCIAL D'ENGIE

Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France

engie.com

ENGIE - SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00