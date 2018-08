Engie : 33 millions d'actions souscrites via Link 2018

03/08/2018 | 09:09

Engie annonce que son plan d'actionnariat salarié Link 2018, lancé le 15 février et finalisé ce 2 août, a permis à plus de 40.000 salariés dans 18 pays de participer, pour une souscription totale de 340 millions d'euros, correspondants à 33 millions d'actions.



'Il s'agit de la première opération d'actionnariat salarié depuis le virage stratégique pris par Engie en 2016 visant à repositionner le groupe sur des métiers d'avenir et dont la mise en oeuvre est le fruit de l'engagement des salariés', rappelle l'énergéticien.



Le nombre de souscripteurs a augmenté de plus de 25% par rapport à Link 2014. En France, plus de 30.000 salariés se sont engagés sur 10 ans en souscrivant à la nouvelle formule Link+. Les actionnaires salariés détiennent désormais plus de 4% du capital d'Engie.



