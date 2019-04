Engie : a lancé son 1er PowerCorner en Zambie

03/04/2019 | 15:19

Engie a inauguré son premier PowerCorner en Zambie dans le village de Chitandika.



Chitandika est un village de 1 500 habitants (378 habitations) situé dans l'est du pays et qui n'avait pas accès à l'électricité jusqu'à présent.



Ce mini-réseau fournit de l'électricité aux habitants et aux entreprises locales, ainsi qu'aux services publics dont un centre de santé rural et deux écoles.



Le groupe poursuit son objectif de développer 2 000 mini-réseaux d'ici 2025 permettant à 2,5 millions de personnes, d'entrepreneurs, de PME et d'entreprises locales d'accéder à une énergie renouvelable.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.