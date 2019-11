Engie : a présenté son futur siège en partenariat avec Nexity

26/11/2019 | 17:13

Le groupe Engie présente, en partenariat avec Nexity, son futur siège, un éco-site de 136.000 m2 qui doit être livré en 2023.



'Situé au coeur de La Garenne-Colombes, à 700 mètres du siège actuel, il

regroupera des équipes d'Île-de-France dans un lieu fédérateur, favorisant la coopération, la transversalité et l'ouverture', explique Engie.



Le mix énergétique pour alimenter le site en chaud, froid et électricité combinera de la géothermie (optimisée pour couvrir entre 70 et 90% des besoins en chaud et froid du site), des panneaux photovoltaïques, des chaudières à biométhane, du stockage d'électricité, un smartgrid et de la blockchain.



La première pierre de ce futur site, qui doit accueillir 9.000 collaborateurs et partenaires, sera posée en 2020.



