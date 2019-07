Engie : acquiert la société nord-américaine Conti

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fournisseur de gaz et d'électricité Engie a annoncé lundi avoir trouvé un accord portant sur l'acquisition de la société Conti, une entreprise de services de construction et d'énergie présente aux Etats-Unis et au Canada, pour un montant non communiqué.

L'accord porte également sur les filiales de Conti, Indicon Corporation, Ion Electric et McGilvray Mechanical. La finalisation de l'opération est prévue pour le début de ce mois, a indiqué Engie dans un communiqué, en précisant que la transaction est soumise à la réalisation de "plusieurs formalités juridiques, notamment l'approbation par la Federal Trade Commission, l'autorité américaine de la concurrence".

"Il s'agit ainsi d'une acquisition fortement créatrice de valeur et parfaitement pertinente au regard des objectifs et de la stratégie du groupe", a noté Engie.

"Conti et ses filiales fournissent des services dans le domaine du bâtiment, en conception, ingénierie et réalisation que ce soit en chauffage et climatisation, systèmes électriques et mécaniques et réseaux numériques, systèmes et panneaux de contrôles industriels. En outre, Conti est l'un des leaders nord-américains en construction de fermes solaires, des projets les plus petits jusqu'aux centrales les plus importantes", a expliqué Engie.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

