Engie : acquiert le prestataire de services CAM en Amérique Latine

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fournisseur de gaz et d'électricité Engie a annoncé jeudi l'acquisition en Amérique latine de l'entreprise Compañia Americana de Multiservicios, ou CAM, spécialiste des services d'installation, d'exploitation et d'entretien dans les secteurs de l'électricité et des télécommunications.

Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.

"Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Engie qui vise à renforcer son offre de solutions clients dans la région et à en faire un nouveau pilier de croissance et de création de valeur. Elle permet également au groupe de développer son portefeuille de clients sur le segment des industriels et des 'utilities' de différentes tailles", a expliqué Engie dans un communiqué.

Après l'intégration des 10.000 employés de CAM, Engie triplera ses effectifs en Amérique latine, a précisé le groupe.

Selon le site internet de CAM, le groupe est présent au Chili, en Colombie et au Pérou.

