Engie : acquisition d'un portefeuille de projets éoliens

27/09/2018 | 15:05

Engie annonce l'acquisition d'un portefeuille de projets éoliens terrestres de près de 500 MW. Cette opération se réalise à travers l'achat de 100 % des titres de SAMEOLE, développeur indépendant de projets éoliens en France.



' Cette acquisition vient renforcer la position de leader d'Engie sur le marché éolien terrestre avec 1 900 MW de capacités installées en France. L'ambition du groupe est en effet très forte avec un objectif de développement de 3 GW éoliens et 2,2 GW solaires à l'horizon 2021 '.



SAMEOLE a développé un portefeuille de projets éoliens dans 7 régions, principalement dans le nord-ouest et sud-ouest de la France. L'équipe est composée de 20 développeurs répartis dans 4 agences territoriales à Caen, Toulouse, Valence et Pacé (Bretagne).



' En cumulant croissance organique et croissance externe, la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique atteint désormais près de 70 % ' indique Gwénaëlle Huet, Directrice Générale Engie France Renouvelables.



