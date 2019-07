Engie : acquisition de Conti Corporation

01/07/2019 | 14:07

Engie annonce un accord portant sur l'acquisition de la société de services énergétiques Conti Corporation, présente aux États-Unis et au Canada, ainsi que ses filiales Indicon Corporation, Ion Electric et McGilvray Mechanical.



Ce groupe fournit des services dans le bâtiment, en conception, ingénierie et réalisation que ce soit en chauffage et climatisation, systèmes électriques et mécaniques et réseaux numériques, systèmes et panneaux de contrôles industriels.



La transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, est soumise à plusieurs formalités juridiques, notamment l'approbation par la Federal Trade Commission, et sa finalisation est prévue pour début juillet.



