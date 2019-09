Engie : acquisition de Mobisol en Afrique

03/09/2019 | 11:53

Engie annonce l'acquisition de Mobisol et devient ainsi leader de marché du solaire hors réseau en Afrique.



Mobisol est présente en Tanzanie, au Rwanda et au Kenya et a déployé plus de 150 000 installations solaires domestiques, fournissant une énergie à plus de 750 000 personnes en Afrique subsaharienne.



Engie proposera des installations solaires domestiques dans 3 pays supplémentaires, en plus des 6 pays dans lesquels le Groupe est déjà présent à travers sa filiale d'installations solaires domestiques Fenix International.



Isabelle Kocher, Directrice générale d'Engie, a déclaré : ' Avec Engie PowerCorner, Fenix et maintenant Mobisol, nous allons ouvrir la voie à une nouvelle génération de services énergétiques abordables, conformément à notre stratégie d'accélération de la transition zéro carbone. '



