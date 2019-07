Engie : acquisition de Powerlines

31/07/2019 | 09:01

Engie annonce qu'il vient de procéder via sa filiale Engie Ineo à la signature d'un accord portant sur l'acquisition de Powerlines, l'un des principaux acteurs européens de l'électrification des transports publics.



Le groupe énergétique explique qu'il 'renforce ainsi son implication auprès de ses clients privés et publics en faveur d'une mobilité plus vertueuse en termes de trafic, de qualité de l'air et d'optimisation de réseaux de transport publics'.



Offre une expertise de pointe pour les modes de transports publics urbains et interurbains, Powerlines se concentre sur les marchés d'Europe centrale et figure parmi les principaux acteurs du secteur dans les pays germanophones, en Scandinavie et au Royaume-Uni.



