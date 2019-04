Engie : acquisition de la société TAG au Brésil

08/04/2019 | 09:51

Le groupe annonce que le consortium mené par Engie remporte la procédure d'appel d'offres destinée à l'acquisition de la société Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG) au Brésil. L'offre finale porte sur un montant de 8,6 milliards USD.



TAG est le plus grand propriétaire de réseau de transport de gaz naturel du Brésil. Les actifs de TAG comportent 4500 kilomètres de gazoduc, soit 47 % de l'ensemble des infrastructures gazières du pays.



L'offre porte sur une participation de 90 % dans TAG. Elle a été déposée par le consortium constitué d'Engie S.A, Engie Brasil Energia et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Petrobras conservera une participation de 10 % dans le capital de TAG. La propriété totale nette de TAG par Engie, que ce soit directement ou par le biais d'Engie Brasil Energia, s'élèvera à 49,3 %.



' Cette acquisition permettra également au Groupe de diversifier ses activités d'infrastructures, en saisissant de nouvelles opportunités sur des marchés en croissance, et de capitaliser sur son expertise dans l'exploitation d'infrastructures sophistiquées. ' a déclaré Isabelle Kocher, Directrice générale d'Engie.



