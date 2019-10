Engie : annonce une collaboration avec Anglo American

10/10/2019 | 14:09

Engie annonce ce jour collaborer avec Anglo American afin de développer une solution d'hydrogène renouvelable ayant pour objectif de décarboner l'industrie minière.



Ce projet s'inscrit dans la stratégie d'Engie visant à promouvoir l'hydrogène renouvelable pour aider ses clients à décarboner leurs activités et fait partie des initiatives d'Anglo American en matière d'exploitation minière à impact environnemental zéro.



'Ce partenariat entre les deux sociétés va concrétiser pour la première fois la transformation d'un camion de cette taille et de cette capacité de chargement (300 tonnes) à l'hydrogène. Engie fournira les solutions de production d'hydrogène et Anglo American développera le véhicule', précise le groupe français.



La première mise en service du camion à hydrogène est prévue pour 2020 et sera suivie d'un programme d'essais et de validations à la mine Mogalakwena Platinum Group Metals d'Anglo American, située en Afrique du Sud. D'autres camions seront ensuite déployés dans d'autres sites d'Anglo American.



