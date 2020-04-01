Engie : annule son dividende et retire ses objectifs

1er avril (Reuters) - Engie a annoncé mercredi
dans un communiqué :
* ENGIE ANNONCE QU'IL RETIRE SES OBJECTIFS POUR 2020 EN
RAISON DES
INCERTITUDES LIÉES AU CORONAVIRUS, S'EXPRIMERA "EN TEMPS UTILE"
SUR L'ACTUALISATION DE SES OBJECTIFS 2022.
* ENGIE ANNULE ÉGALEMENT LE DIVIDENDE 2019 DE 0,80 PAR
ACTION,
AFFIRME SON ENGAGEMENT À VERSER UN DIVIDENDE À L'AVENIR.
* L'IMPACT DE LA CRISE LIÉE AU CORONAVIRUS SUR LA CHAÎNE
D'APPROVISIONNEMENT MONDIALE, LES CLIENTS DU GROUPE ET LA
DEMANDE S'EST RÉVÉLÉ PLUS IMPORTANT QUE PRÉVU.
* ENGIE-DES EFFETS DE CHANGE NÉGATIFS DEVRAIENT PESER SUR
LES
RÉSULTATS, NOTAMMENT EN RAISON DE LA BAISSE DE LA VALEUR DU REAL
BRÉSILIEN.
* ENGIE-LA PANDÉMIE DE COVID-19 DEVRAIT AVOIR DIFFÉRENTS
NIVEAUX
D'IMPACT SUR LES ACTIVITÉS DU GROUPE DU FAIT DE LEUR DIVERSITÉ.
* ENGIE-CES IMPACTS SONT EN PARTIE COMPENSÉS PAR DES ACTIONS
VISANT À RÉDUIRE LES CHARGES D'EXPLOITATION ET À RÉVISER LE
CALENDRIER DE CERTAINS INVESTISSEMENTS.
* ENGIE-L'AG DES ACTIONNAIRES SE DÉROULERA COMME PRÉVU LE 14
MAI
2020 SOUS FORME DE TÉLÉCONFÉRENCE.
(Benjamin Mallet)