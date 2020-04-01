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Engie : annule son dividende et retire ses objectifs

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01/04/2020 | 18:00

1er avril (Reuters) - Engie a annoncé mercredi dans un communiqué :

* ENGIE ANNONCE QU'IL RETIRE SES OBJECTIFS POUR 2020 EN RAISON DES INCERTITUDES LIÉES AU CORONAVIRUS, S'EXPRIMERA "EN TEMPS UTILE" SUR L'ACTUALISATION DE SES OBJECTIFS 2022.

* ENGIE ANNULE ÉGALEMENT LE DIVIDENDE 2019 DE 0,80 PAR ACTION, AFFIRME SON ENGAGEMENT À VERSER UN DIVIDENDE À L'AVENIR.

* L'IMPACT DE LA CRISE LIÉE AU CORONAVIRUS SUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT MONDIALE, LES CLIENTS DU GROUPE ET LA DEMANDE S'EST RÉVÉLÉ PLUS IMPORTANT QUE PRÉVU.

* ENGIE-DES EFFETS DE CHANGE NÉGATIFS DEVRAIENT PESER SUR LES RÉSULTATS, NOTAMMENT EN RAISON DE LA BAISSE DE LA VALEUR DU REAL BRÉSILIEN.

* ENGIE-LA PANDÉMIE DE COVID-19 DEVRAIT AVOIR DIFFÉRENTS NIVEAUX D'IMPACT SUR LES ACTIVITÉS DU GROUPE DU FAIT DE LEUR DIVERSITÉ.

* ENGIE-CES IMPACTS SONT EN PARTIE COMPENSÉS PAR DES ACTIONS VISANT À RÉDUIRE LES CHARGES D'EXPLOITATION ET À RÉVISER LE CALENDRIER DE CERTAINS INVESTISSEMENTS.

* ENGIE-L'AG DES ACTIONNAIRES SE DÉROULERA COMME PRÉVU LE 14 MAI 2020 SOUS FORME DE TÉLÉCONFÉRENCE. (Benjamin Mallet)

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Rendement 2020 8,49%
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PER 2021 7,83x
VE / CA2020 0,83x
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Ecart / Objectif Moyen 63,9%
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Judith Hartmann CFO, Executive VP-United Kingdom & Ireland
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ELECTRICITÉ DE FRANCE-27.62%24 470
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